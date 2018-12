Rada: Si la derecha habla de deuda per cápita que hable también de ingresos per cápita en Bolivia





22/12/2018 - 17:21:34

La Paz, (ABI).- En voz del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, el Gobierno exigió a la derecha boliviana dejar de manipular las cifras económicas y emplazó a quienes hablan de "deuda per cápita", hablar también de los ingresos per cápita de los bolivianos, que aumentaron en más de un 326 por ciento desde 2005 a 2017, según un boletín de prensa de esa repartición del Ejecutivo enviado a la ABI.



"Efectivamente, según datos oficiales del Ministerio de Economía, la denominada deuda per cápita en 2005 era de $us 535 por persona y, en 2017, alcanzó a $us 846 por habitante. Pero lo que Página Siete no dice es que cuando se habla de deuda, es decir de pasivos, es necesario hablar también de activos, es decir de los ingresos de cada habitante, que pasaron de $us 1,037 a $us 3.390. Pero esto no lo dicen porque no les conviene ya que reconfirma la solvencia del modelo económico actual y que la deuda externa del país está en niveles manejables y sostenibles", dijo el ministro.



Rada hizo esas declaraciones en alusión a una nota publicada como apertura del diario opositor Página Siete, en base a un análisis de la Fundación Jubileo y aseguró que estos embates a la política económica del Gobierno "no son casuales" y se caracterizan por difundir datos tergiversados, manipulados o incompletos.



Reveló que esta intencionalidad es muy clara en el caso de la Fundación Jubileo, cuyo Director Ejecutivo, el señor Juan Carlos Núñez, "es un furibundo activista del CONADE, junto a personas como Waldo Albarracín o Rolando Villena", con quienes conforman un grupo interesado en generar confrontación permanente.



"¿Qué credibilidad científica, qué objetividad académica puede tener un análisis realizado por una entidad dirigida por una persona de esas características, a la que le hemos visto en acciones abiertamente políticas y partidarias?", cuestionó.



"Si se va a hablar de una denominada "deuda per cápita", hay que hablar también pues de ingresos per cápita, eso aconseja la objetividad, pero Página Siete no muestra las dos caras de la medalla en su titular y tiene que ser Juan Antonio Morales, un ex Presidente del Banco Central de Bolivia, quien lo mencione en una pequeña parte de la nota, siendo un dato fundamental para entender la economía del país que deliberadamente se minimiza para engañar a la población", aseguró Rada.



Dijo que la derecha también intentó descalificar el modelo económico del país cuando el candidato opositor Oscar Ortiz dijo que la deuda externa había sobrepasado los niveles recomendados por organismos internacionales, siendo inmediatamente desmentido por las autoridades competentes y por los índices económicos que muestran un crecimiento histórico y sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.



"Estos argumentos alarmistas caen por su propio peso porque nuestro endeudamiento es sostenible precisamente porque se destina a proyectos de inversión pública que redundan en mayores ingresos para el país y no se dirigen a cubrir gastos administrativos como sugiere la Fundación Jubileo, emitiendo opiniones políticamente motivadas", aclaró Rada.



"Eso (cubrir gastos públicos con endeudamiento) ocurría en los gobiernos neoliberales, cuando se endeudaban para pagar aguinaldos, cuando el señor Carlos Mesa, según sus propias palabras, limosneaba recursos de los organismos internacionales para pagar a los maestros bolivianos", recordó el Ministro de la Presidencia.