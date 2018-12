Demi Lovato se pronuncia y asegura estar sobria y afortunada de estar viva







Perú 21.- La cantante Demi Lovato se pronunció nuevamente tras la sobredosis que sufrió en julio y, a través de su cuenta de Twitter, dio un mensaje alentador a todos sus seguidores que se han preocupado por ella.



En una serie de publicaciones en Twitter, Demi Lovato confirmó que está sobria y tranquila. Además, invitó a sus seguidores a no creer en especulaciones sobre su estado de salud.



“Si siento que el mundo necesita saber algo, se los diré yo misma”, escribió en una de sus publicaciones Demi Lovato.

“Cualquier ‘fuente’ que esté dispuesta a hablar y vender historias a blogs y tabloides sobre mi vida no es en realidad una parte de mi vida“, aseguró en otra publicación la cantante de ‘Sober’.

“Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué sucedió y cómo es mi vida hoy, pero hasta que esté lista para compartirlo con la gente, por favor, deje de curiosear… Amo a mis fans y odio los tabloides. No creas lo que lees. La gente literalmente inventará cosas para vender una historia. Nauseabundo”, agregó la intérprete, pidiendo más “espacio y tiempo para sanar”.

“Me encantaría establecer el récord en todos los rumores, pero literalmente no le debo nada a nadie, así que no voy a hacerlo. Todo lo que mis fanáticos deben saber es que estoy trabajando duro conmigo misma, estoy feliz y limpia y estoy muy agradecida por su apoyo”, añadió.

Recordemos que el 24 de julio de este año la cantante sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida y la obligó a llevar una terapia que la mantuvo alejada de las redes sociales y de su público.



En una anterior publicación en Instagram, Demi Lovato aseguró que se encontraba bien y tratándose para no recaer en su enfermedad. Además, agradeció el apoyo de sus seres queridos y el aliento de sus seguidores.