Kristen Stewart termina su relación con Stella Maxwell







22/12/2018 - 16:48:47

Quien.- Siguiendo una línea similar a la de otras celebridades cuyas vidas giran fundamentalmente en torno a sus apretadas agendas profesionales, la actriz Kristen Stewart y la modelo Stella Maxwell decidieron poner punto final a su relación sentimental, después de que sus ajetreadas agendas las llevaran a pasar largas temporadas alejadas la una de la otra. "Sus caminos se han ido desviando con el paso del tiempo, hasta el punto de que prácticamente ya no se veían. Desde luego, el trabajo y la distancia fueron claves a la hora de precipitar la ruptura. Llevaban vidas completamente separadas", reveló a la revista Us Weekly una fuente cercana a Stewart.

Por el momento, y fiel a esa discreción con la que ha manejado su vida sentimental, la joven actriz no ha comentado al respecto. De hecho, hay que recordar que han pasado casi dos años desde que se expresara abiertamente sobre su bisexualidad y lanzara su ya famosa frase: "Soy tan gay"."Sinceramente, sólo lo hice porque me parecía que encajaba muy bien en el tono reivindicativo del monólogo. Creo que a veces es importante decir las cosas claras para que dejen de ser consideradas un tabú, pero estamos hablando de la primera vez que abordaba algo tan íntimo y de una manera tan rotunda en televisión. Siempre he sido muy críptica al respecto porque me gusta mantener ese plano de mi vida solo para mí", señaló la artista.