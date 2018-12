Acusan a Disney de robar e insultar a África por patentar la frase hakuna matata







22/12/2018 - 16:42:57

Actualidad.- Un activista de Zimbabue exige a la empresa estadounidense The Walt Disney Company que renuncie la patente de la popular frase "hakuna matata", que en lengua suajili significa "No hay problema".





Shelton Mpala denuncia en una petición en Change.org, que ya cuenta con más de 153.000 firmas que "a Disney no se le puede permitir patentar algo que no inventó", especialmente tratándose como se trata de una frase común que es utilizada cotidianamente en "la mayoría de los países de habla suajili como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo".



"Si bien respetamos a Disney como una institución de entretenimiento responsable de crear muchos de nuestros recuerdos de la infancia, la decisión de patentar "hakuna matata" se basa exclusivamente en la codicia y es un insulto no solo al espíritu del pueblo suajili sino también a África en general", reza la petición, que también califica de "robo" la acción de Disney.



El gigante del entretenimiento por primera vez mencionó la frase "hakuna matata" en la película de dibujos animados "El rey león", de 1994. El procedimiento de registrar esta frase fue aprobado en el año 2003.