Nicaragua: Allanan instalaciones de 100% Noticias y detienen al director Miguel Mora

22/12/2018 - 09:15:22

VOA.- La Policía Nacional allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias, el viernes por la noche, afiliada de la Voz de América en Nicaragua.



Lucía Pineda Ubau, jefa de información de ese medio de comunicación, aseguró que las "fuerzas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial, junto a paramilitares afines del gobierno, desmantelaron los estudios y equipos de transmisión, posteriormente arrestaron al director de 100% Noticias, Miguel Mora".



Luego de la intervención policial, el canal dejó de transmitir en internet. Su servicio por cable fue suspendido días atrás por el gobierno.



En un comunicado, el Instituto Nicaraguense de Telecomunicaciones y Correos aseguró que "a partir de las 9:00 pm queda sin autorización de transmitir en el sistema de su representada la entidad jurídica PRIMICIAS S.A., que opera bajo la marca comercial 100% Noticias y/o Miguel de los Angeles Mora Barberena".



No obstante, en el comunicado no hay detalles de las razones específicas para allanar las instalaciones del canal y detener a su director.



Desde que comenzó la crisis socio política en Nicaragua, el pasado mes de abril, simpatizantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, han presentado denuncias ante el Ministerio Público contra el canal 100% Noticias por difundir mensajes de odio, algo que el medio rechaza.



Otros medios independientes como Radio Darío, El Confidencial y Canal 10, ya han sido allanados, destruidos o amedrentados por la Policía de Nicaragua, o simpatizantes del gobierno del presidente Ortega.



Las acciones contra este medio de comunicación se dan un día después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley Nica Act que busca sancionar al gobierno de Daniel Ortega, si este no cumple con ciertas condiciones, como "volver al camino de la democracia", respetar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre otros.



Además busca condicionar la aprobación de Estados Unidos para préstamos al gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales.



En Washington, este viernes el grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo público un informe donde responsabiliza al gobierno del presidente Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis socio política.



Reacciones



Las reacciones no se hicieron esperar, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao manifestó a través de su cuenta de Twitter que "la grave marcha autoritaria contra las libertades públicas en Nicaragua avanza".



La grave marcha autoritaria contra las liberdades públicas en #Nicaragua avanza: acaban de cancelar funcionamento del canal 100% Noticias. @100noticiasni y detienen al periodista Miguel Mora @MiguelCanal15. CENSURA! pic.twitter.com/HZvG4qKrSz

— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 22, 2018



De igual manera, el director ejecutivo de Human Right Watch, José Miguel Vivanco repudió, a través de su cuenta de Twitter, la cancelación del canal 100% Noticias, así como la detención de sus dueños Miguel Mora y Verónica Chávez, así como también de la periodista, Lucía Pineda.



Mi repudio a la cancelación del canal 100% Noticias en Nicaragua, asi como a la detención de sus dueños, Miguel Mora y Veronica Chávez, y la periodista Lucia Pineda.Ortega está dispuesto a demoler toda la crítica en el pais. La comunidad internacional debe estar alerta. pic.twitter.com/78JSnkkyAW

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 22, 2018



También se pronunció la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), quien pidió al gobierno respetar la libertad de prensa que es un principio básico de toda sociedad civilizada. Además, indicó en Twitter que "sin libertad de expresión ninguna libertad puede ser defendida".



La libertad de prensa es un principio básico que toda sociedad civilizada debe respetar. Demandamos al Gobierno, una vez más, respete este y todos los derechos constitucionales de los nicaragüenses.

— AmCham Nicaragua (@AmChamNicaragua) December 22, 2018