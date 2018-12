Primera vez en cuatro décadas: Comienza el tercer cierre del Gobierno de EE.UU. en un solo año







22/12/2018 - 09:12:58

RT.- A la medianoche de viernes para sábado (hora local de EE.UU.) expiró el plazo de vigencia de las siete leyes que financian al Gobierno federal, lo que supone su cierre provisional. Por el momento, sin un presupuesto aprobado por el Congreso se han quedado el Departamento de Estado de EE.UU., el Departamento de Justicia, los Departamentos de Seguridad Interna, Agricultura y Transporte, entre otros. Por ley, deben reducir significativamente sus actividades y enviar a la mayor parte de sus funcionarios de vacaciones forzadas.



Se trata del tercer cierre del Gobierno en un solo año, algo que no ha pasado en EE.UU. durante 40 años.



La noche del viernes, el Senado de EE.UU. levantó la sesión sin aprobar las enmiendas que había propuesto este jueves la Cámara de Representantes, para así añadir al proyecto de ley de presupuesto fondos por un monto de 5.700 millones de dólares, exigidos por el presidente Donald Trump, para la construcción del muro en la frontera sur del país. Los senadores planean volver a discutir el proyecto de ley este sábado al mediodía para tratar de lograr un acuerdo.

Cierra el Gobierno de Estados Unidos: ¿qué significa esto?



La disputa sobre el dinero para la seguridad fronteriza



Este miércoles el Senado aprobó el proyecto de ley de presupuesto de corto plazo en busca de mantener el financiamiento del Estado hasta febrero. No obstante, el documento no incluía los fondos para el muro fronterizo. En este sentido, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, había señalado que Trump no firmaría una ley que no incluyera un incremento presupuestario para custodiar la frontera con México.



"Vamos a regresar y trabajar para agregar la seguridad fronteriza a esto, también para mantener al Gobierno abierto porque queremos un acuerdo", sostuvo.



Así fue como ese mismo día el cuerpo legislativo que encabeza Ryan aprobó un nuevo proyecto que incluye los fondos para la construcción del muro por 5.700 millones de dólares (los demócratas pretenden que no sea superior a los 1.600 millones). Esta iniciativa contó con el voto favorable de 217 de los legisladores, mientras que 185 votaron en contra. No obstante, al día siguiente el Senado no logró ponerse de acuerdo al respecto.



"Necesitamos una gran barrera y no la tenemos", aseveró en respuesta viernes el presidente de EE.UU., Donald Trump, a través de su cuenta personal de Twitter. Remarcó que el proyecto de ley, que incluye fondos para la seguridad mejorada en la frontera, no fue aprobado en el Senado por culpa de los demócratas. "Vamos a tener un cierre [del Gobierno], no hay nada que podamos hacer al respecto", admitió el mandatario.



En este sentido el mandatario hizo un llamado al partido Demócrata a trabajar juntos para aprobar el proyecto de ley y expresó su esperanza de que el cierre técnico del Gobierno no sea muy prolongado.