Venezuela: largas filas para surtir gasolina ante escasez de combustible







22/12/2018 - 09:10:13

VOA.- Estaciones de servicio cerradas y filas que abarcan cuadras enteras frente a las gasolineras, son el reflejo de las fallas en el suministro de combustible en Caracas.



De ello han sido testigos conductores consultados por la Voz de América, como Pedro Muñoz, quien esperaba poder surtir el tanque de su automóvil en la céntrica zona de Chacao, en la capital venezolana



"Ya tengo dos horas. Tres estaciones . En realidad no sé si es que la van a aumentar, no sé en realidad que es lo que está pasando, pero todas las estaciones están iguales".



En la misma gasolinera aguardaba su turno Alejandro Villamizar, quien llevaba una hora en fila al momento de ser entrevistado por la Voz de América. Dice que hizo un recorrido por varias estaciones de servicio de Caracas y esto fue lo que encontró.



"Todas están repletas, a nivel nacional, en toda Venezuela. Supuestamente es por el transporte. Que no hay transporte para llevar el vital líquido de la gasolina".



Ni el gobierno, ni Petróleos de Venezuela se han pronunciado sobre esta situación.



En agosto, el presidente Nicolás Maduro informó que aumentaría el precio de la gasolina al valor que se cotiza en los mercados internacionales y daría descuentos a quienestramitaran el llamado "Carnet de la Patria", pero hasta ahora, la medida no se ha aplicado.



La gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo, más económica que un litro de agua. Su precio no supera el centavo de dólar .