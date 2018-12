Los dos récords que puede alcanzar Lionel Messi en el último partido del Barcelona







22/12/2018 - 08:55:54

Infobae.com.- Lionel Messi tendrá un difícil reto de cara al último partido del Barcelona antes del receso invernal europeo. Los de Ernesto Valverde se medirán este sábado ante el Celta de Vigo por la decimoséptima jornada del fútbol español y el astro argentino podría alcanzar dos nuevos récords en su carrera.



Con un hat trick de "La Pulga" en el último duelo ante el Levante, el equipo azulgrana quiere cerrar el año como único líder del campeonato. Los culé encadenaron tres victorias en las que ha marcado once goles y no ha encajado ninguno.



Será difícil pero no imposible. El atacante argentino tiene dos metas que intentará alcanzar: Llegar a los 400 goles en la liga de España e igualar a Cristiano Ronaldo con 50 tripletes convertidos en su carrera, único en conseguirlos en LaLiga en su paso por el Real Madrid. Con los últimos tres que le metió al Levante, Messi acumula 397 tantos y 49 "hat-tricks".



El rosarino, que viene de ganar la Bota de Oro por lo hecho en la temporada anterior, acumula 14 gritos en la presente campaña y es el líder por delante del uruguayo Christian Stuani y su compañero Luis Suárez con 11 cada uno.



En cuanto a sus estadísticas contra el Celta, "La Pulga" cuenta con nueve goles en 14 partidos, de los cuales solo en uno de los últimos cinco pudo convertir.



Con Lionel Messi de nuevo en un gran momento de forma, y Luis Suárez recuperado de sus molestias en la rodilla, el Barça se encuentra en uno de sus momentos más dulces de la temporada.



La mala noticia para los azulgranas son los problemas que tiene de nuevo en el eje de la zaga. Samuel Umtiti sigue recuperándose en Qatar de su problemas en la rodilla izquierda y Thomas Vermaelen sufrió su enésima lesión muscular ante el Levante.