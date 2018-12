TSE puede plantear suspensión de primarias, según la Ley 018







22/12/2018 - 08:48:27

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la Ley 018, tiene la atribución y potestad de solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de las primarias del 27 de enero de 2019, afirman dos expertos.



El constitucionalista Arturo Yáñez y el politólogo Franklin Pareja coincidieron, por separado, en que la Ley del Órgano Electoral (Ley 018) avala a los vocales para pedir la cancelación de las internas. No obstante, los especialistas subrayaron que se debe seguir el procedimiento legislativo.



“Técnicamente, estando la Ley de Organizaciones Políticas vigente, el TSE no puede suspender de facto las primarias. No obstante, tiene todos los canales legales para tramitar la suspensión, dado que argumentos técnicos y legales sobran; por tanto, no debería de ser un problema”, explicó Pareja.



Yañez señaló que los vocales, incluso como ciudadanos, pueden tramitar la cancelación de esos comicios. “Los dos vocales podrían hacerlo sin necesidad del resto, pueden presentar el proyecto de ley como ciudadanos y autoridades”, manifestó el jurista.



El artículo 28 de la Ley del Órgano Electoral establece que el TSE tiene la atribución de presentar a la Asamblea Legislativa “proyectos de ley en materia electoral, de organizaciones políticas, de derechos políticos y de registros electoral y civil”.



Amparados en esa norma, los vocales del TSE enviaron al Legislativo, por ejemplo, el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que fue puesto en vigencia -con modificaciones- en septiembre pasado.



Los vocales Dunia Sandoval y Antonio Costas -que expresaron su disidencia en la resolución que habilita al binomio del MAS-, mediante cartas a la sala plena del TSE, solicitaron la suspensión de las internas, porque representan -aseguraron- un gasto insulso de recursos. El presupuesto que asignó el Estado para las primarias es de 26,9 millones de bolivianos.



La vocal Sandoval, incluso, planteó que el TSE envíe una iniciativa legislativa a la Asamblea para que esa instancia promulgue una “ley complementaria” que suspenda la realización de las fases electorales de las internas, “manteniendo vigentes las etapas que ya precluyeron”.



El constitucionalista Yáñez dijo que “como hay una ley que establece las primarias, los vocales pueden pedir incluso la derogatoria” de la norma.



Frente a esa propuesta, desde Cochabamba, la presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque, sostuvo que el organismo que lidera no tiene la competencia de suspender las primarias de 2019. “No es nuestro mandato dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral; nuestro mandato es administrar procesos electorales. La instancia de lo que es ejecución de normas y leyes es la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo.



Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que “la opinión de la persona no modifica la ley, hay una ley vigente”, debe cumplirse. En ese marco, desafió a los partidos políticos a “no tener miedo” de ir a las internas de enero. “Además, estas elecciones primarias son una forma de medir la fortaleza de los partidos políticos”, agregó.



Con esos antecedentes, Pareja consideró que los bolivianos no debemos ser “muy ingenuos” y pensar que los vocales electorales enviarán un proyecto de ley solicitando la suspensión de las internas, cuando cuatro de seis vocales habilitaron la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, sin tomar en cuenta el 21F.



“Esperar eso del TSE es muy ingenuo, dado que las señales que dan (los vocales), al margen de algunas ineficaces disidencias, es de escasa institucionalidad y aparente nula independencia; por tanto, evoco una célebre frase del tirano Stalin: ‘No importa quién vota, lo que importa es quién cuenta los votos’, denotando que el pueblo podría votar, pero no decidir, peor con instituciones que parecen subalternizadas al poder político y no a la voluntad soberana”, manifestó Pareja.



El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, quien lidera un piquete de huelga, dijo que lucharán hasta que el TSE inhabilite a la dupla del MAS y respete el voto ciudadano. “Con las primarias es darle luz verde para que Evo Morales y García Linera sean candidatos en octubre de 2019; por tanto, ir a internas es traición al 21F”, expresó Flores.



La diputada de oposición Lourdes Millares manifestó que las primarias sólo sirven al partido gobernante, porque se trata de una “estrategia política para legitimar la candidatura de Evo y Álvaro; y por esa situación, por más que los vocales soliciten al Legislativo suspenderlas, el MAS, aprovechando su mayoría (en la Asamblea Legislativa), no lo viabilizará”.