En defensa del 21-F: Se registran más de 120 huelguistas en el país







22/12/2018 - 08:42:24

El Diario.- La presión por inhabilitar para las elecciones Primarias, la candidatura observada de Evo Morales y Álvaro García, continúa en el país ya que a pesar de la cercanía de las fiestas de fin de año, los grupos de activistas que hacen huelga de hambre en distintas regiones de Bolivia llega a más de 100, mientras, del frente oficialista, la indiferencia del Mandatario y de su entorno se alza como un muro impenetrable.



Benito Fernández, presidente del Comité Cívico de la ciudad de El Alto, informó a EL DIARIO que contabilizó 127 huelguistas en defensa del voto y la democracia.



“En este momento 127 huelguistas a nivel nacional, la mayor parte está en Santa Cruz en las provincias de Warnes y Robore y en la ciudad la zona Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y en la Plaza 24 de Septiembre; en Sucre está el exfiscal general Walter Gareca; en Tarija están con cuatro piquetes; Cochabamba y La Paz un piquete de varias personas”, informó Fernández.



El cívico no descartó que en los próximos días se instalen otros grupos para hacer huelga de hambre en la ciudad de La Paz y El Alto. La consigna: exigir la inhabilitación de Morales y García.



“En La Paz estamos en aras de instalar tres piquetes más, uno sería en la ciudad de El Alto, otro en la ciudad de La Paz y el otro en la zona sud; la huelga que se instalará en El Alto, encabezará el Comité Cívico de la misma ciudad junto a la Central Obrera Regional y Fejuve El Alto contestatarios, hasta el lunes tendremos el lugar para informar”, informó Fernández.



REPORTE DEL MÉDICO



A los cinco días de haberse instalado el piquete de huelga de hambre en la iglesia “Las Carmelitas” en la zona de Sopocachi, el médico Carlos Ramírez, informó que los ayunadores ya están en el tercer o cuarto grado de deshidratación.



“Como quinto día de huelga ya se están deshidratando entre el tercer y cuarto grado; y entre los cinco huelguistas tenemos dos personas con patología de base y otra con una infección, que podría complicarse más adelante”, informó Ramírez.



Aclaró que hoy evaluarán cómo reaccionan, porque serán seis días y es un límite para lo que significa esta medida extrema que determinaron hacerlo solo con agua, pero les sugirió el médico que añaden sales de rehidratación, porque se tiene personas delicadas, puntualizó.



“Vamos a ver como van a reaccionar en estos días, porque solo están ingiriendo líquido y sales de rehidratación que es preciso en personas que tienen una patología de base, entonces están relativamente estabilizados y controlados de una manera adecuada”



ARGUMENTOS SOBRE EL 21-F



Entre los huelguistas está un estudiante de derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Fabián Toro, que es un convencido de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) forzó la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, porque no era necesario, para eso había el artículo 168 de la Constitución que determina una sola repostulación.



“La situación es muy clara hubo una vulneración a la Constitución Política del Estado y han violentado los artículos que hacen a las funciones que tiene que hacer el TSE, es más han cometido prevaricato, porque según el artículo 410 determina a la Constitución como una ley suprema, por lo que la sentencia 084/2017 es una vulneración a la misma Constitución”, señaló



Por su parte el activista Henry Rojas, cree que si nos e respeta el voto de los bolivianos, entonces no se está respetando la democracia, pero hay un dato, dijo que es el aspecto económico, se han manejado doscientos cincuenta mil millones (250.000.000 millones de dólares) en estos trece años, y es bastante dinero del que deben dar cuenta.