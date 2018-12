Bolivia espera que su crecimiento le dé mejor posición frente a Chile







22/12/2018 - 08:39:32

Opinión.- Bolivia espera que su crecimiento económico permita alcanzar a Chile en la próxima década y con ello tener una posición más determinante en cuestiones como su demanda marítima, aseguró ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera.



La autoridad se refirió así a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determinó que Chile no está obligado legalmente a negociar el acceso soberano al Pacífico que le reclama Bolivia, que perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico de 1879.



García Linera calificó de "frustrante" la sentencia, pero apuntó que al ritmo que crece la economía boliviana, hacia 2025 puede estar a la altura de la chilena e incluso en una década ser "más grande".



En ese escenario, "la voz de Bolivia va a ser muy distinta y Chile va a tener que modificar su actitud", apuntó, según cita EFE.



La autoridad lamentó que en Chile "nos ningunean" sectores conservadores, pero advirtió de que la importancia de Bolivia en mercados del Pacífico y el Atlántico va a cambiar y con ello "la actitud de Chile hacia Bolivia".



Las demandas de una salida al mar y la polémica sobre las aguas del Silala, pendiente del pronunciamiento en La Haya, entre otras cuestiones, enturbian las relaciones entre ambos países hasta el punto de que Chile lleva sin embajador en Bolivia desde 1978.



El vicepresidente esgrimió los datos publicados en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que estimó un crecimiento de la economía boliviana del 4.4 por ciento en 2018, mientras que para Chile calculó un 3.9.



"Nuestra mejor forma de hacer campaña es hacer gestión de gobierno, hemos demostrado que lo hacemos muy bien y lo seguiremos demostrando", dijo García, según Urgente.bo.



Al referirse a los partidos de oposición en campaña política aseguró, "No hay ni un opositor que nos diga que lo hizo mejor que nosotros, todos se aplazaron".



Además aseguró que el manejo económico del actual Gobierno fue de los mejores. "Les hemos dado la lección de que hemos manejado pulcramente la economía y para el siguiente año lo seguiremos haciendo de la misma manera".



Por otra parte, el Vicepresidente Álvaro García Linera afirmó a ANF que no es moralmente correcto reclamar el segundo aguinaldo para aquellos trabajadores que ganan más de 15.000 bolivianos, siendo que el beneficio lo que busca es favorecer a los de menos recursos.



"Reclamar por el segundo aguinaldo de personas que ganan 15 mil bolivianos o más, 20 mil, 30 mil, no es moralmente correcto, porque sabemos que es una pequeña minoría que gana más de 15 mil bolivianos", manifestó .