El precio volátil del petróleo afectará la economía del país







22/12/2018 - 08:22:04

Los Tiempos.- En las últimas semanas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó hasta alcanzar los 45,59 dólares el barril. Ante la alta dependencia del precio del gas en función a la cotización del petróleo, los especialistas advierten que los recursos para el Gobierno central y los subnacionales podrían estar en riesgo.



El Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 se elaboró en función a un precio de 50,25 dólares el barril de petróleo. Según, la especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Sandra Sánchez, el Gobierno debió ser más cauto en su previsión.



Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte de un “efecto negativo en el caso de los grandes exportadores netos de energía —principalmente, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Ecuador y Venezuela—”.



Aspectos como la oferta y la demanda, convulsiones sociales internacionales, la oferta de algún integrante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pueden afectar el precio internacional del petróleo, por lo que no es posible lograr un precio definitivo, según el especialista Bernardo Prado.



En tanto, Sánchez indica que ante los precios bajos del petróleo, las exportaciones reducen. “Estamos en una delgada línea, si empezamos a bajar de 45 (dólares) vamos a también disminuir el presupuesto general de la nación”, indicó.



En ese sentido, los proyectos son insostenibles, hay más despidos y proyectos presupuestados se frenan.



Para Prado, el petróleo no alcanzará los mismos niveles que en gestiones anteriores cuando se cotizó hasta en 80 dólares el barril. “La economía boliviana tiene que buscar alternativas (…) por dos factores, uno porque nuestras reservas están reduciendo y también se debe renegociar contratos con Brasil y Argentina. No tenemos mercados alternativos”, indicó.



Sánchez recomienda que ante una alta volatilidad en los precios del petróleo, el Gobierno optimice la inversión que se realiza con los recursos provenientes de la renta petrolera.