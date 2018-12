Puente Jarkas – Piedra Larga está lista para su entrega







22/12/2018 - 08:13:03

El País.- El tramo Puente Jarkas – Piedra Larga está listo para su entrega, según se confirmó en una inspección realizada en la víspera por parte de las autoridades y dirigentes de la capital, el Chaco y Entre Ríos. Para enero se prevé entregar el proyecto que ha generado una gran expectativa en el departamento por su carácter integrador con la Región Autónoma del Gran Chaco tarijeño.



Este tramo consiste en el asfaltado de 16 kilómetros y cuenta con una inversión de 203.220.416 bolivianos, incluida la supervisión. En la gestión del exgobernador, Lino Condori Aramayo, se lanzó la licitación del proyecto y se firmó un contrato cuestionado, que derivó en procesos y por lo que el proyecto fue denominado “Condorvía”.





En la gestión de Adrián Oliva se licitó nuevamente el proyecto, no sin antes actualizar los estudios y diseños. El Gobernador participó ayer en el recorrido del tramo en el que se procedió a una recepción provisional, indicando al concluir la actividad que está contento porque se cumple un sueño de los tarijeños, integrando Tarija con Entre Ríos y el resto del departamento, concluyendo con éste dos de los tres tramos que están pendientes al Chaco.



El segundo es Choere – Palos Blancos donde se tiene también avance, mientras el tercero es el que corresponde al Gobierno Regional del Chaco, para lo cual se tiene toda la voluntad de apoyar para lograr un avance.



El acto contó con una caravana que recorrió todo el trayecto, compuesta por gente de Villa Montes, Yacuiba y Entre Ríos. Oliva aclaró que esta es la recepción provisional que da paso a un periodo de prueba hasta la recepción definitiva, por lo que la inauguración definitiva se realizará la segunda semana de enero de 2019.



“Este camino es como una herida abierta que tenemos todos los tarijeños, que la tenemos que ir cerrando y la forma de hacerlo es concluyendo el asfalto, entregando obras en buenas condiciones para poder tener un departamento unido que pueda complementar sus diferentes regiones con todo el potencial que tenemos”, sostuvo Oliva.

El director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Gustavo Donaire, destacó que este es uno de los proyectos más anhelados, que ha significado una inversión que llega a los 200 millones de bolivianos, por lo que se hace seguimiento a los tiempos establecidos en el contrato de cara a la recepción definitiva.



“Es un orgullo, esto es gracias a la gestión del doctor Adrián Oliva que ha gestionado los recursos necesarios para que el proyecto se haga realidad, se ha hecho esfuerzo también en la supervisión, el Sedeca por su parte ha fiscalizado. Sin recursos esta obra no podía haber salido adelante”, explicó Donaire a tiempo de asegurar que en esta gestión se está dando prioridad a las vías del departamento.



Contexto del camino Puente Jarkas – Piedra Larga



La inversión de la obra entre la supervisión, afectación y otros componentes, superó los 200 millones de bolivianos. El gobernador Adrián Oliva indicó que los recursos de la obra fueron garantizados gracias al crédito solicitado ante la banca privada, de lo que se destinó 35 millones de bolivianos a Tarija.



Este tramo forma parte de la red vial fundamental al Chaco y la afluencia vehicular tanto de transporte interprovincial, particular y pesado es concurrida. Uno de los conflictos que presenta esta ruta, son los derrumbes en la época de lluvia, ante esa situación el Transporte Pesado emitió reiteradas quejas porque las cargas que transportan en ocasiones suelen ser alimentos que se pudren y pierden su capital.



La crítica a la empresa Andaluz fue constante. Esta empresa fue contratada a finales del 2015 por la Gobernación. Presentaron algunas denuncias de irregularidades al inicio del proyecto que después se fueron subsanando. Uno de los conflictos fue la pendiente de los taludes. Según el sector de Transporte, las pendientes son mayores a las establecidas y se convierten en un conflicto cuando hay mucha humedad, porque los derrumbes se incrementan al desgastarse la superficie con el exceso de humedad.