La deuda per cápita trepa a $us 886, la más alta de la historia





22/12/2018 - 07:57:32

Página Siete.- La deuda externa per cápita (deuda externa por cada uno de los habitantes del país) pasó de 231 dólares en 2007 a 886 dólares en noviembre de 2018, su nivel máximo histórico, de acuerdo con un análisis realizado por la Fundación Jubileo con datos oficiales.



En 11 años (2007-2018) este indicador creció en 283,5%.



Según el analista de Jubileo René Martínez, desde el año pasado a la fecha el país ha alcanzado el nivel más alto de endeudamiento de la historia, tanto a nivel per cápita como en total.



En el periodo comprendido entre 2006 y noviembre de 2018, la deuda externa total del país se incrementó en tres veces al pasar de 3.248,10 millones de dólares a 9.944 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB).



Martínez observó que en este periodo Bolivia se benefició de grandes ingresos por los buenos precios de las materias primas hasta 2014.



Sin embargo, al concluir la bonanza en 2015, la tendencia del endeudamiento se presentó con mayor fuerza, especialmente el año pasado, cuando la deuda pública se incrementó en más de 2.000 millones de dólares.



“Si bien estamos todavía bajo los umbrales de sostenibilidad de la deuda, la tendencia de crecimiento es muy acelerada; si seguimos al ritmo de este endeudamiento, a mediano plazo llegaríamos a un nivel de insostenibilidad”, anticipó el analista.



Jubileo advierte que de continuar el crecimiento de la deuda se pondría en riesgo la capacidad de inversión del Estado y se generará una mayor reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN).



Por lo tanto, el análisis recomienda realizar ajustes al gasto público con el fin de reducir el déficit fiscal y de esta manera evitar un mayor endeudamiento.



“El problema es la tendencia a seguir incrementando los gastos del Estado, es que se genera un mayor déficit fiscal que debe ser financiado con deuda. Ahora que estamos en un contexto de desaceleración, lo que debe hacer el Estado es contener el crecimiento de los gastos”, subrayó.



El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales opinó que si bien los niveles de deuda aún se encuentran dentro de los umbrales del 40% del Producto Interno Bruto (PIB), es preocupante la velocidad con la que ésta crece.



“El nivel de la deuda es todavía razonable, pero se está acumulando de manera muy rápida, sobre todo a partir del 2014, que es cuando los ingresos comienzan a caer y el Gobierno trata de compensar la caída de las exportaciones estimulando la demanda interna a través de la inversión pública”, dijo.



Sobre el incremento de la deuda per cápita, manifestó que los ingresos por persona también alcanzaron cifras superiores a los 3.000 dólares. “En el caso de la deuda per cápita es importante también tomar en cuenta el ingreso por persona que se ha incrementado de manera importante en los últimos años”, puntualizó.



Según datos del Ministerio de Economía, el ingreso per cápita del país hasta 2017 llegó a 3.390 dólares, uno de los más altos.



Los principales acreedores de Bolivia a nivel multilateral son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF, el Banco Mundial y, en el ámbito bilateral, los países de China y Francia. Con el sector privado la deuda suma 2.000 millones de dólares por la emisión de bonos soberanos.





Endeudamiento 1970-2018



El estudio de Jubileo establece tres periodos históricos, el primero de 1970 a 1981, el segundo de 1982 a 2005 y el tercero desde 2006 hasta 2017, donde el país se endeudó más a nivel per cápita.



En 1970 la deuda era 123,99 dólares por persona y finaliza en 1981 con 486,03 dólares.



El segundo periodo, comienza en 1982 con 503,92 dólares por persona y finaliza con 535 dólares en 2005, con un punto máximo de 697 dólares en 1987.



En 2006 se inicia con 345,94 dólares por persona, pero al año siguiente el monto se reduce a 231 dólares por las condonaciones de deuda. Sin embargo, para noviembre de 2018 la deuda per cápita llegó a 886 dólares.



Los primeros ocho años del último periodo se caracterizaron por la abundancia de recursos, pero a partir de 2014 se ingresó a una gestión de escasez que paulatinamente va afectando a todos los sectores, sostiene Jubileo.



Entre 1970 y 1981 la deuda se disparó con la banca privada.



Obligaciones se mantienen en los niveles saludables



El Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que al 30 de noviembre de 2018 el saldo de la deuda externa pública alcanzó a 9.944,9 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 5,5% respecto a diciembre de 2017.



Según los datos, los indicadores de deuda externa muestran un amplio margen en el perfil de la deuda externa pública del país. El ratio de la deuda sobre Producto Interno Bruto (PIB) alcanza a 24,8%, cuando su límite referencial es 50% según el criterio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Asimismo, la relación de servicio de la deuda sobre exportaciones alcanza a 6,7%, cuando el límite referencial establecido en el Marco de Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional es del 20%, reflejando un endeudamiento público sostenible.



Los principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 2.829,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 2.419,4 millones de dólares; y el Banco Mundial (BM) con 841,6 millones de dólares.



A nivel bilateral, China es el principal acreedor de Bolivia con 791,4 millones de dólares, seguido por Francia con 144,5 millones de dólares y Alemania con 59,8 millones de dólares.



El BCB remarcó que el destino de la deuda externa que es contratada por el país es el financiamiento de proyectos públicos de infraestructura vial, saneamiento básico, fortalecimiento institucional, agropecuario y sector de energía, entre otros.



En 2019 el 72% del déficit de 21.502 millones de bolivianos se financiará con deuda externa.