El Gobierno admite guerra interna en Policía y FFAA







22/12/2018 - 07:55:47

Página Siete.- Las denuncias que surgieron desde la oficialidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los días previos a los ascensos y a la designación de los altos mandos fueron calificadas como una guerra intestina, que es característica en estos tiempos de relevo de autoridades. Para el lunes por la mañana está prevista la posesión de los nuevos miembros del Alto Mando Militar, por la noche será el turno del Estado Mayor de la Policía.



“Cuando hay renovación de mando nos llegan los expedientes y se desata una guerra interna; no nos metemos en la calificación de comandantes. La calificación, los ascensos, los hace una estructura interna de la Policía o de las FFAA y jamás habrá un presidente o vicepresidente que llame y diga aumenten puntos a alguien”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.



Luego explicó que la promoción de la oficialidad para llegar a la cúpula se dividió en tres periodos a lo largo del Gobierno del MAS. Dijo que entre los años 2006-2009 lo común era hacer lobby con senadores, invitar a la familia de los senadores, ofrecerles shopping, porque en el Senado se tomaba la decisión, y también preguntar a la embajada de EEUU que definía al comandante de la Policía; eso se acabó.



“Luego hubo un tiempo, entre 2009 y 2011, que buscaban adjuntar apoyos de organizaciones sociales, eso tampoco sirve. Ahora hay una estructura de calificación desde que entran al Colegio Militar o a la Academia de Policías y en función de eso es que se acumula puntaje”, explicó.



En este tiempo y como tercera fase, optaron por “sacar trapos sucios”, dijo la autoridad y reiteró que ellos se mantendrán al margen y afirmó que los que denuncian o tienen denuncias contra los jefes militares deberían ser serios y presentar sus documentos ante la Fiscalía y que sea esta instancia la que evalúe. Luego dijo que las zancadillas internas no tendrán éxito ante una instancia interna de calificación.



Pero los denunciantes afirmaron que es precisamente en el Tribunal donde se producen los hechos de corrupción y se manipulan los puntajes.



Al igual que el vicepresidente, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, anunció que investigarán las denuncias que lleguen con documentos, caso contrario serán desechadas.



La Policía



En la institución policial el problema es más agudo porque fueron 19 coroneles los que calificaron con puntajes y ayer el viceministro de Gobierno, José Luis Quiroga, aseguró que cualquiera de los 19 estaba calificado para ser comandante de la Policía y que esa designación es atribución presidencial.



El único nombre que salió de esa lista es la del coronel Romel Raña, cuyo expediente no pasó los filtros. Era uno de los oficiales que tenía más denuncias.