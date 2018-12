El TSE decide no tratar las cartas de vocales y sigue la línea del MAS





Los Tiempos.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no tratar las cartas del vicepresidente de esta institución, Antonio Costas, y de la vocal Dunia Sandóval, quienes solicitaron que se eleve una petición a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se suspendan las elecciones primarias del 27 de enero próximo, con lo que habrían dado por cerrado el tema, informaron fuentes del Órgano Electoral.



Costas y Sandóval enviaron cartas a la Sala Plena pidiendo la suspensión de estos comicios con el argumento de que es innecesario, ya que sólo hay binomios únicos en los partidos y el gasto de 26,9 millones de bolivianos no tendría sentido.



La vocal Sandóval, en contacto con radio Compañera, dijo ayer que el TSE rechazó “de modo implícito” su petición, en referencia a las declaraciones de la presidenta del TSE, María Choque, quien el jueves dijo que “no es su competencia” suspender las elecciones.



“(El rechazo) fue de manera implícita porque no se ha llegado a tratar formalmente, pero ya hay una posición expresada de que este (pedido) no se va a realizar”, dijo Sandóval.



Fuentes del TSE que pidieron anonimato confirmaron que el TSE decidió “cerrar el tema” y no considerar las cartas de Costas y Sandoval.



El jueves, Choque al referirse a las cartas aseguró que la anulación de los comicios “no es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Esa competencia es de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces en ese marco, nosotros tenemos la obligación de cumplir lo que es el calendario y lo estamos haciendo”, dijo.



Asimismo, dijo que las misivas no llegaron al pleno y que no conoce el fondo de la petición, pero que se analizaría en el marco de la normativa vigente en el país.



Esta posición va en la misma línea a la expresada por el oficialismo. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que los vocales están obligados a cumplir las normas y descarta de plano cualquier suspensión de las primarias.



Asimismo, el vicepresidente Álvaro García Linera ratificó este evento electoral y aseguró que “la opinión de una persona” en referencia a la petición de los vocales, no puede modificar ni poner en duda la aplicación y cumplimiento de una ley.



“La opinión de una persona no modifica la ley, hay una ley vigente (de Organizaciones Políticas), no nos ha llegado ninguna otra propuesta institucional del Órgano Electoral Plurinacional como para adelantarse a una respuesta”, dijo tras un desayuno con periodistas en La Paz.



García Linera aseguró que desde el punto de vista económico, las primarias cuestan mucho menos que el precio de los destrozos que un “grupo de vándalos” realizó en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.



La presidenta del TSE, el jueves, también usó los mismos argumentos para justificar estas elecciones.



Por su parte, el Vicepresidente pidió a los opositores “no tener miedo” a las elecciones y aseguró que el proceso se llevará adelante.



La Sala Plena se reunió el jueves y viernes en Cochabamba con los tribunales departamentales para coordinar las tareas de las primarias. Estas actividades se cumplen sin pausa y de acuerdo al calendario electoral, indicaron fuentes del TSE.



La diputada del MAS, Sonia Brito, aseveró que es “inaudito que aunque la LOP venga del Órgano Electoral se intente no aplicarla, eso nos parece absolutamente antidemocrático”.



Para la oposición, el dinero de las primarias es un despilfarro sin sentido, ya que no hay competencia interna en los partidos.