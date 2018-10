821 cooperativas auríferas operan sin licencia ambiental







23/10/2018 - 07:24:00

El Diario.- Más de 800 cooperativas auríferas que explotan oro en el departamento de La Paz no cuentan con licencia ambiental. Un estudio de la Fundación Jubileo evidenció que de 981 cooperativas existentes en el sector aurífero, solamente 160 lograron adecuar sus actividades a la Ley de Medio Ambiente, según informó Héctor Córdova, autor del informe.



Un grupo de 821 explota el metal precioso, sin tener control por parte de las autoridades y principalmente de Comibol, mediante el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).



Hay cifras que ilustran con mayor precisión este escenario. Así, en los departamentos de Oruro, Pando y Beni existen 10 cooperativas con licencia ambiental, mientras que si se toma en cuenta cifras totales, fuera de La Paz, se tienen 91 que no cuentan con permisos ambientales, de las cuales 23 están en Pando, 17 en Santa Cruz, 15 Oruro y 14 en Potosí.



MERCURIO



El descontrol oficial tiene sus consecuencias en el intensivo uso del mercurio para recuperar el metal precioso. Cuando se usa mercurio para extraer oro, se recupera aproximadamente 95 % y cerca de 5 % se va al agua; cuando se volatiliza, este elemento va al aire y luego pasa a la tierra, al agua y puede llegar al organismo humano, a través de la respiración o la ingesta de alimentos, advirtió Córdova.



Bolivia estaba entre los tres países más contaminantes por el mercurio en el mundo. El Observatorio del Mercurio (Naciones Unidas) estimó, en 2013, que por año ingresaban 120 toneladas de mercurio a Bolivia para la explotación de oro.



COMPRA Y VENTA



En julio pasado, el director ejecutivo del Senarecom, Johnny Maldonado Barrancos, admitió que empresas exportadoras como Orbol, Exportadores Bolivianos y la comercializadora Royal Gold presentaron solamente una declaración jurada (formularios 02 y 03) para sus operaciones comerciales. Más allá de esa documentación, el Estado ignora si en paralelo realizaban otras actividades “sin papeles”.



CIFRAS QUE NO CUADRAN



Según Córdova, el decreto 21060 ha sido utilizado para sacar oro de contrabando, principalmente, hacia Perú o Brasil.



Indicó que como se detectó ese tráfico, se dictó una resolución ministerial que dispone un cupo máximo; así, una cooperativa aurífera puede comercializar hasta 20 kilos por mes, las minas chicas 10 kilos y las minas unipersonales 2 kilos por mes.



Estas cantidades siguen siendo muy grandes –señaló el experto– considerando que sólo en el departamento de La Paz hay 1.000 cooperativas, las que podrían comercializar 20.000 kilos al mes.



Córdova expresó que, sin embargo, la producción nacional anual de oro declarada es de 25.000 kilos (25 toneladas). La resolución también estableció que la venta debe ser realizada por una sola persona, el representante legal o el designado por la cooperativa y no ya por los socios.