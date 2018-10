Colquiri y Corocoro destinarán Bs 7,2 MM al doble aguinaldo







23/10/2018 - 07:18:45

Página Siete.- Las mineras estatales Colquiri y Corocoro destinarán más de 7,2 millones de bolivianos al segundo aguinaldo, reportaron utilidades y cumplimiento de metas de producción.



La pasada semana, la Empresa Minera Huanuni (EMH) informó que pese a que mantiene un déficit de dos millones de dólares pagará el doble aguinaldo a sus 3.246 trabajadores.



“Se pagará el doble aguinaldo, existe ya un presupuesto programado para ello”, informó ayer a Página Siete el gerente de la Empresa Minera Corocoro (EMC), Gustavo Choque.



La EMC cuenta actualmente con una planilla de 236 trabajadores regulares con ítem y el salario promedio es de unos 5.000 bolivianos, manifestó el gerente.



Agregó que la empresa tiene una utilidad actual promedio mensual de 170 mil dólares, aunque admitió que la cifra sería mayor si la cotización del cobre no hubiese bajado.



“Ha incidido en estos últimos meses la caída de la cotización del cobre, que estaba en 3,10 dólares la libra fina (LF), hoy está en 2,75, esperamos que suba; en estos momentos está entre 2, 75 y 2,79”, explicó Choque.



Producir una libra fina de cobre a la EMC le cuesta un aproximado de 2,31 dólares, lo que está por debajo del punto de equilibrio, que es la cotización actual, 2,75 dólares, precisó el gerente.



Indicó que la producción de Corocoro subió en 20 toneladas métricas finas (TMF) de cátodos de cobre desde abril de este año. “Hasta abril la producción estaba en 160 TMF y hoy estamos con 180 TMF, hemos incrementado gradualmente y cerraremos la gestión con 180”, sostuvo.



La EMC generó el año pasado una utilidad de 1,1 millones de dólares, dijo Choque.



En cuanto a la Empresa Minera Colquiri (EMC), Página Siete obtuvo datos de la parte administrativa de la firma en la que se confirmó que se pagará el doble aguinaldo de este año a los trabajadores y que sólo se aguarda la instructiva del Ministerio de Minería y Metalurgia, y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la que se reglamenta la cancelación de este beneficio.



Según la información, la planilla actual de trabajadores de esta empresa es de 1.212 y el salario promedio mensual de un minero es de 5.000 bolivianos. El sector que percibe los sueldos más altos es el de los contratistas, de entre 25.000 y 30.000 bolivianos.



Los contratistas perciben un sueldo mensual diferenciado de acuerdo con el avance del trabajo. “Un mes pueden ganar 30.000 bolivianos, al siguiente mes pueden recibir 25.000 bolivianos. Por ejemplo, los perforistas avanzan de acuerdo a la cantidad de metros ”, dijo la fuente.



Entre enero y abril de este año la EMC obtuvo utilidades de 46,7 millones de bolivianos.



El nuevo gerente de la EMC, Milton Altamirano, se excusó de dar información por su reciente incorporación en el cargo, que se realizó el 12 de este mes, en reemplazo de David Moreira.



Huanuni busca $us 2 millones para el plan contra el juqueo



La Empresa Minera Huanuni (EMH) busca un financiamiento de dos millones de dólares para implementar un plan de seguridad contra el juqueo o robo de mineral, que sigue asolando a la estatal, informó a ANF el gerente, Mario Felípez.



“En este momento estamos tratando de buscar vía sindicato, vía Ministerio de Minería, de alguna manera, algún financiamiento que nos dé los dos millones de dólares para hacer el trabajo de equipamiento, porque como empresa nuestra situación económica no es tan buena y por eso no podemos”, afirmó Felípez.



El anterior gerente de la empresa, Guillermo Dalence, rescindió el contrato con la Policía en junio al ser sorprendidos dos efectivos robando estaño y apostó por la custodia militar para ejecutar un plan integral que dotara de vehículos livianos, cámaras, drones y tecnología.



El plan no se hizo realidad y el juqueo por el contrario aumentó en el cerro Posokoni porque los militares no pueden realizar persecución dentro de la mina. La Policía regresó en septiembre y desde entonces custodia de manera exclusiva el exterior e interior de la mina, pero aún así el juqueo continúa.



Felípez dijo que el sindicato de trabajadores de Huanuni, así como la federación de mineros y la propia Central Obrera Boliviana (COB) realizan gestiones ante el Gobierno para conseguir el financiamiento para el plan.



“Queremos que el Gobierno nos dé un préstamo para que nosotros paulatinamente vayamos pagando poco a poco. Todo está en el marco de las negociaciones que pueda hacer el sindicato y la administración”, expresó.



El plan para ser ejecutado con la Policía es similar al que se pensó con el Ejército. “Se ha hecho un plan con la Policía que sobrepasa los dos millones de dólares, pidiendo movilidad, drones, motos, y otros, y con el Ministerio de Minería hemos quedado que eso vamos a programar a base de un financiamiento; entre tanto, la Policía se hará cargo del resguardo de interior mina y superficie”, sostuvo la autoridad.



Para esta gestión, agregó, existe un presupuesto es de seis millones de bolivianos para pagar el contrato con la Policía.



Punto de vista

HÉctor CÓrdova, Expresidente de Comibol

“Corocoro y Colquiri van bien”



Lo que ocurre en todas las empresas mineras -los meses de septiembre, octubre y noviembre- es que se esfuerzan mucho porque hacen promedio para aumentar su aguinaldo; entonces, habría que ver cómo está la producción de estos meses para ver si se puede nivelar a lo planificado.



Colquiri me parece que alcanzará su nivel, Corocoro también pero Huanuni está por debajo de lo planificado y hay que observar estos meses porque son claves. Huanuni este año, igual que los anteriores, tuvo problemas con las gerencias y eso es muy negativo, aunque ya anunciaron que pagarán el segundo aguinaldo.



El gran problema de Huanuni es que el costo de mano de obra es muy alto, con un número de 3.200 trabajadores y sin el nuevo ingenio funcionando.



No es tanto el salario, como los ingresos de los mineros, que además del sueldo, hacen sobretiempos o hacen contratos y con eso suben sus ingresos a fin de año.



En Colquiri está prevista la adjudicación de la empresa para la construcción de su nuevo ingenio y no lo han hecho todavía. También se tiene que conseguir un mecanismo para tratar los productos de zinc, ya que tendrían que poner una planta hidrometalúrgica y obtener todos los acompañantes del zinc para el mercado.



Corocoro está marchando bastante bien, aunque su capacidad instalada es de 3.000 toneladas al año. Tienen que llegar a las 2.000 toneladas y eso será bueno, a pesar de que también tienen sus problemas laborales. Estaban apuntando a cumplir sus metas del año.



La exportación



Cobre El gerente de la Empresa Minera Corocoro (EMC), Gustavo Choque, informó que a la fecha se vendieron 1.000 TMF de cátodos de cobre. La meta al cierre de la gestión es de 2.000 TMF.

Ventas La empresa Trafigura es la que adquiere la producción de Corocoro. La estatal tiene a momento dos lotes de 300 TMF, cada una, listas para su despacho.

Datos El nuevo gerente de la Empresa Minera Colquiri (EMC), Milton Altamirano, se excusó de dar información por su reciente incorporación en el cargo, el 12 de este mes.

Ingenio En la EMC se instalará una nueva planta concentradora para el tratamiento del estaño y zinc. La ejecución está estimada en 36 meses.