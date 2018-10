Anular el 2do aguinaldo, el pedido de las mujeres empresarias







23/10/2018 - 07:16:13

El Día.- El rechazo al pago del segundo aguinaldo cada vez va sumando más voces. La Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol), hizo conocer su desacuerdo y exigen la revisión de la forma de pagar este beneficio, ya que no se encuentran en la posibilidad de cumplir con el mismo. El cumplir con la ley y pagar el beneficio le significa un incremento del más del 8% en sus planillas y se verán obligadas a reducir el personal de sus empresas.



Ven imposición del Gobierno. Silvia Quevedo, presidenta de Camebol, indicó que este doble aguinaldo que se les está “obligando” a pagar, sea suspendido, porque la negociación tiene que ser tripartita, entre los empleados, empresarios y Gobierno. "No hubo esa manera de negociar, fue una decisión unilateral, la negociación y la forma de pago. El doble aguinaldo es una medida impuesta por el Estado", dijo la empresaria, a tiempo de agregar que esta medida, anunciada para este 2018, sea replanteada y que además se tengan los mismos parámetros de medición aplicados en las gestiones pasadas por el Estado, cuando las empresas públicas deficitarias, al demostrar que no han sido solventes durante la gestión, no estaban obligadas a cumplir con esta medida. "Queremos que las mujeres seamos consideradas dentro del proceso de negociación, igual que las empresas pequeñas, que en este caso están representadas por Cadepia y Conamype", acotó.



Las empresas asociadas a Camebol son alrededor de 500, las mismas que se ven imposibilitadas de cumplir con el pago del beneficio.



Conamype hoy se reunirá con el Gobierno. El dirigente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Germán Canaviri, informó que su sector se reunirá el día de hoy con el presidente Evo Morales, para abordar las preocupaciones que tienen por el pago del segundo aguinaldo este año. "Mañana (hoy) a las seis de la mañana (nos reuniremos), porque el presidente se levanta a las cinco y nos convoca temprano, entonces, nosotros estaremos presentes", dijo .



Según el dirigente, los pequeños empresarios plantearán al jefe de Estado fortalecer al sector a corto y mediano plazo, además de no pagar el segundo aguinaldo este año. Canaviri ratificó que Conamype siempre apostará por el diálogo para resolver sus demandas. "No siempre con marchas se pueden resolver estos temas".



Defensor del Pueblo pide que lo vean como un derecho humano. El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, exhortó a los empresarios del país a tratar el doble aguinaldo, denominado “Esfuerzo por Bolivia”, como un derecho social y humano. "Se exhorta al empresariado y a los actores políticos a considerar el doble aguinaldo como un derecho social y humano adquirido e irrenunciable y de cumplimiento obligatorio, la que está condicionada al crecimiento económico del país”, dijo a los periodistas.