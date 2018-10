Böhrt: El OEP queda bajo control del Evismo







23/10/2018 - 06:45:40

El Diario.- “La renuncia de Kathia Uriona al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ser adecuadamente comprendida por la población, dado que entraña graves consecuencias para la democracia boliviana. Aquí una primera lectura del hecho, de sus causas y consecuencias:



1. En la carta de renuncia la Lic. Uriona esgrime dos argumentos: a) señala que el TSE se encontraba empantanado y que no puede continuar dirigiendo al Tribunal en esas condiciones, y b) que no puede continuar con su línea de conducta institucionalista y de independencia del Órgano Electoral.



2. Conocidas las causas de la renuncia, cabe la siguiente pregunta: ¿El TSE empantanado entre qué posiciones? No lo señala Uriona en la carta, pero es fácil deducir que se trataría de su posición (institucionalista e independiente) vs la subordinación del Órgano al poder político. Posiciones que se habrían tornado irreconciliables, generando empantanamiento.



3. Después de la salida de José Luis Exeni, el TSE quedó con 6 vocales. El empantanamiento, por tanto, sería 3 a 3, sin posibilidad de zanjar con el voto.



4. ¿Cuál la consecuencia de la renuncia de la Presidenta?: se habría roto el empate catastrófico, quedando el Órgano Electoral bajo rígido control del Evismo. Vale decir, desaparición del árbitro electoral, que ya lo sabíamos asediado por el gobierno y el masismo.



5. Debilitada y, quizás, desaparecida la corriente institucionalista, el fraude electoral dispone ahora de puertas abiertas. Las condiciones políticas se tornan aún más difíciles para las fuerzas democráticas.