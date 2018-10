Alcaldes podrán adjudicar sin licitar obras del Fondo Indígena







23/10/2018 - 06:42:36

El País.- Los alcaldes podrán adjudicar los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena por invitación directa, similar a lo que sucede con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, afirmó el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. Según el Mandatario, se quiere agilizar la ejecución.



El anuncio lo hizo en ambientes de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), cuando se realizó el acto de recepción de proyectos para ser ejecutados por el Fondo Indígena.



Morales explicó que directamente se desembolsarán los recursos a cada alcalde, quienes ejecutarán de manera directa los proyectos, ya no mediante Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), porque era muy dificultoso, según le dijeron los burgomaestres.



La decisión fue tomada después que el presidente de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, hiciera conocer esa demanda por parte de su sector. Lo cual derivó en una reunión del Pacto de Unidad, donde se debatió durante un día, para que al final aprobaran esa forma de ejecución.



“La finalidad es acelerar la inversión. Estaré pensando para los proyectos del próximo año, en vez de estar yendo a la revisión, incorporar técnicos del Fondo Indígena, del FPS o de alguna instancia del Gobierno Nacional, para que conjuntamente puedan hacer los proyectos -comentó Morales- entonces, cuando terminen de elaborarlos, signifique que están aprobados y no haya nada por revisar. Tenemos que llegar a eso, eso nos permitirá llegar a la ejecución de manera rápida”.



Por su parte, Ruiz manifestó que el objetivo es agilizar la inversión o la ejecución, y por eso el Presidente abrió la posibilidad de ejecutar los proyectos a través de invitación directa.



De Bolivia, Tarija es el único departamento que pone una contraparte para la ejecución de proyectos del Fondo Indígena, que este año garantizará 55 millones de bolivianos, y los municipios colocarán 22,1 millones.



Proyectos

En total son 24 proyectos los presentados por los 11 alcaldes de Tarija, que en su mayoría son para riego, 14 proyectos; uno para maquinarias, uno para puentes y ocho proyectos productivos. Se calcula que la ejecución de estos beneficiará a 13.911 familias de 308 comunidades tarijeñas.



En tema productivo se tiene el proyecto de nivelación de terrenos para ampliar la frontera agrícola.



El alcalde de Padcaya, Roger Farfán, explicó que en su municipio se construirá un microriego en la Quebrada de Cañas, un sistema de riego tecnificado, más obras de almacenamiento para Orozas Norte y Cebolla Huaco, también un proyecto similar para el distrito dos y siete de ese municipio. Que en total alcanza los 5,5 millones de bolivianos que da el Fondo Indígena, y su institución pondrá una contraparte de alrededor de un millón de bolivianos.



La construcción de las obras creará fuentes de empleo, mejorará la seguridad alimentaria con soberanía y aumentará el crecimiento económico, con el fin de erradicar la pobreza.



El financiamiento o ejecución de programas y proyectos productivos se efectúa en base a las potenciales locales y regionales, en coordinación con los gobiernos autónomos municipales del país.



Evo junto a los once alcaldes de Tarija



El presidente Evo Morales, durante la recepción de proyectos para ser ejecutados por el Fondo de Desarrollo Indígena, estuvo acompañado por los 11 alcaldes municipales de Tarija, incluso el de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, quien en los últimos actos similares solo enviaba a sus secretarios o técnicos. Mientras en similar hora, su padre Jaime Paz Zamora, anunciaba su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiana (PDC).