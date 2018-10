Erdogan: Hay fuerte evidencia de que el violento asesinato de Khashoggi fue planeado







23/10/2018 - 06:23:39

RT.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha divulgado algunos detalles de la investigación en torno al caso de Jamal Khashoggi, desaparecido desde inicio de mes por lo que desde Ankara señalan como un asesinato a manos de Riad.



Erdogan aseguró el domingo que revelaría la "verdad desnuda" respecto al paradero del periodista opositor saudita, que oficiales turcos bajo condición de anonimato detallan como una cruel muerte y posterior desmembramiento de Khashoggi en el territorio del Consulado General de Arabia Saudita en Turquía.



"Asesinato planificado"



En declaraciones al Parlamento turco, Erdogan ha calificado el caso de Khashoggi como un "asesinato planificado", afirmando que 15 personas llegaron a Turquía en vuelos separados presuntamente para concretar este objetivo en particular.



El mandatario detalla que en la mañana del 2 de octubre ese grupo realizó una llamada telefónica a Khashoggi, luego de la cual, poco después del mediodía, el periodista entró en la misión diplomática para nunca salir.



"Hasta ahora, la información y las pruebas que tenemos indican que Jamal Khashoggi fue asesinado de una forma perversa y violenta. Por supuesto, disimular tal barbaridad dañará la conciencia de toda la humanidad", aseveró el presidente turco.



Erdogan aclaró que todavía es temprano para realizar acusaciones. Aseveró además que el cuerpo de Khashoggi no ha sido encontrado, y exigió a los que hayan sido responsables indicar su paradero.



Los hechos



Erdogan detalla que en horas de la noche, luego de que la prometida de Khashoggi contactara a las autoridades, el grupo de expertos militares sauditas abandonó Turquía, incluido el sujeto que vistió la ropa de Khashoggi. Ese mismo día fueron retirados los discos duros de las cámaras de vigilancia del consulado, agrega el mandatario.



El presidente señala que, inicialmente, las autoridades turcas no pudieron entrar al territorio del consulado debido a que cuenta con inmunidad diplomática. Agrega que, luego de que Arabia Saudita admitiera que hubo un asesinato, fueron detenidos varios sujetos que concordaron con los sospechosos de las autoridades turcas.



Sin embargo, Erdogan sugirió a Riad que permitiera que ese grupo de personas fueran juzgadas en Estambul, pues fue en suelo turco que ocurrieron los hechos.



Reacción internacional



Las especulaciones en los medios y los señalamientos contra Riad han propiciado condenas de parte de naciones como Reino Unido, Francia y Alemania, esa última incluso tomando medidas provisionales como la suspensión de la exportación de armas a Arabia Saudita hasta que se aclare el caso.



El 19 de octubre, Arabia Saudita admitió por primera vez que Khashoggi murió. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha expresado insatisfacción respecto a las explicaciones que ha ofrecido Riad, cuya versión de los hechos desde entonces ha sido modificada.



Último día con vida



Khashoggi, columnista de The Washington Post, fue visto por última vez el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, a donde entró para recoger unos papeles que requería para contraer matrimonio con su novia Hatice Cengiz, residente de la ciudad turca.



Su prometida afirmó que lo esperó ante el consulado durante 11 horas, pero el periodista nunca salió del edificio. Cengiz seguidamente llamó a la Policía, y desde entonces Khashoggi se considera desaparecido.



El periodista dejó su "smartphone" en manos de su novia, pero llevó consigo a la misión diplomática su reloj Apple Watch —sincronizado con su iPhone— dispositivo que posteriormente fue utilizado en la investigación de las autoridades turcas.



La investigación turca



Ese reloj resultó ser uno de los principales objetivos de las pesquisas: el diario Sabah reveló que el periodista saudita pudo grabar el instante de su muerte gracias a un dictáfono incrustado en el Apple Watch que portaba.



El 12 de octubre, The Washington Post afirmó, citando a funcionarios anónimos, que las autoridades de Turquía cuentan con evidencias de sonido y video de que Khashoggi —que poco antes reveló que temía por su vida— fue detenido, asesinado y desmembrado en el territorio del consulado saudita.



En el transcurso de las investigaciones se conoció además que las grabaciones de las cámaras de seguridad del consulado fueron eliminadas y que el personal turco de la representación diplomática recibió instrucciones de tomarse libre el día en que Khashoggi desapareció allí.



La respuesta saudita



El fiscal general de Arabia Saudita había anunciado que Khashoggi murió durante una "pelea" con otras personas dentro del consulado. No obstante, el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, posteriormente aseguró que Riad aún no sabe cómo murió Khashoggi ni dónde está su cuerpo.



Sin embargo, un funcionario saudita bajo condición de anonimato reveló a la agencia Reuters que Khashoggi habría muerto asfixiado a manos de un grupo de 15 ciudadanos sauditas, que se enfrentaron al periodista después de que levantara la voz al sentirse amenazado.



Al Jubeir ofreció sus condolencias a la familia del columnista y afirmó que las personas implicadas en su asesinato —18 en total— serán debidamente castigadas.