Las mujeres, las más propensas a una enfermedad oncológica







23/10/2018 - 06:22:15

Correo del Sur.- El ICO planea ampliar sus ambientes con un nuevo proyecto que comprometió el presidente Evo Morales. Ya cuenta con la aprobación de planos; faltan los recursos.



El Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO) programa por lo menos cinco cirugías por semana para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los pacientes son mujeres, población que se constituye en la más propensa a esta enfermedad. Desde ayer, la institución lleva adelante una campaña de cirugías con especialistas de Estados Unidos y España.



La población femenina es la que atraviesa más por la enfermedad del cáncer, prevaleciendo la de mama y cuello uterino; le sigue el de próstata, en los varones, pero con una incidencia menor, explicó el subdirector del ICO, Wilfredo Campos.



En el servicio oncológico se programan por lo menos cinco cirugías semanalmente, para seguir el tratamiento de “todo tipo de cáncer”, añadió. En el caso de las mujeres, las programaciones más frecuentes suelen realizarse para atender patologías de cuello uterino, mama y para tratamientos diferenciales con otros tumores que pudieran ser benignos.



Indicó que también se atienden casos en otras especialidades como la gástrica, dedicada más al estómago e intestino; también el de tipo maxilofacial para el cual hay “una gran afluencia con pacientes con tumores a nivel cervical”. En el caso de Dermatología, dijo que se realizan por lo menos cinco biopsias para diagnosticar lesiones sospechosas y varias de esas terminan en tratamiento quirúrgico; la atención se extiende a otras especialidades.



En el marco de una campaña especial, desde ayer, tres médicos estadounidenses de la fundación Solidarity Bridge (Puente de Solidaridad) operan a mujeres que atraviesan por la incontinencia urinaria, que se presenta por la cantidad de hijos que tienen, dijo el médico.



Se trata de cirugías mínimamente ofensivas y sin ningún costo para personas con escasos recursos económicos, previamente seleccionadas, además permitirán capacitar al personal del instituto sobre los procesos modernos que se realizan a nivel internacional.



Estas cirugías no tardan más de 30 minutos, corresponden a la técnica cistopexia y las incisiones no son más de un centímetro. Las pacientes, una vez pasado el efecto de la anestesia, pueden retornar a su hogar; sin embargo, por precaución y al tratarse de los primeros casos, serán internadas por un día.



Ayer, tres personas ingresaron al quirófano del Hospital de la Mujer, donde se lleva adelante la campaña; hoy serán cuatro y mañana, se ejecutarán otros procedimientos más largos en cuanto a tiempo, vía laparoscópica.



Las operaciones se realizan en el Hospital de la Mujer y no en el ICO, donde aún no se encuentra instalado el generador de energía en su totalidad, admitió el subdirector. Se toman recaudos ante posibles cortes de electricidad.



Recordó que el oncológico cuenta con un equipo de laparoscopía con cromatografía, que incluye la cistoscopia y la hieroscopía para diagnósticos. También tiene una plataforma ultrasónica que, aparte de realizar un sellado inmediato de los bazos sanguíneos, permite el corte de los tejidos, reduce el tiempo quirúrgico y brinda seguridad al momento de evitar sangrados. Garantizó un equipo de última generación y estimó que se trata del primer hospital público que cuenta con esa tecnología.



Respecto al Seguro Universal de Salud, Campos lamentó que algunas prestaciones oncológicas no hayan sido tomadas en cuenta por el Estado; no obstante, aguarda la implementación del servicio de radioterapia, que no sólo requiere de un acelerador, explicó. “Es un complejo que consta de varios sistemas para el tratamiento del cáncer”, detalló.



El proyecto fue presentado a la Gobernación y se encuentra en la revisión de factibilidades para su aprobación. Otro plan es la ampliación del Instituto, como un compromiso del Presidente, recordó Campos. Este ya cuenta con el plano aprobado, pero debe ser revisado para la asignación de recursos.



Del mismo modo, un equipo de médicos españoles se dedicará a la operación de casos de cáncer de mama, cérvix, ovario, endometrio y colorrectal, a través de la técnica laparoscópica.



Alistan transmisiones en congreso de avances oncológicos



Entre el 25 y el 27 de octubre, el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO) pondrá en marcha el II Congreso Internacional de Avances en Oncología, en el paraninfo universitario, con expositores de España, Estados Unidos, Andorra y Bolivia.



El congreso estará dividido en módulos de soporte oncológico y cirugía oncológica, oncología médica y cirugía, cirugía oncológica y oncología médica, cirugía y patología torácica, y anatomía patológica.



La novedad de este encuentro es que médicos expertos transmitirán en vivo las cirugías desde el Hospital Universitario. Las emisiones permitirán la retroalimentación con preguntas y dudas, respecto a las intervenciones realizadas por la vía laparoscópica, lideradas por galenos españoles, en compañía de especialistas locales.



La primera se trata de una cirugía colorrectal, con la intervención de los doctores Eduardo Targarona (España), Gary Durán y Marcelo Sandi; y la segunda será de tipo ginecológica, con los médicos Isidro Boguña (España), Tatiana Mina y Wilfredo Campos.



Al culminar el congreso, se entregarán certificados con carga horaria de 40 horas académicas. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse al ICO, en la plazuela Libertad, a lado del hospital Santa Bárbara.