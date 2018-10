Ex presidentes ven sometimiento del TSE a Gobierno tras salida de Uriona





22/10/2018 - 18:43:12

Página Siete.- La renuncia de Katia Uriona al Tribunal Supremo Electoral en horas de la mañana sigue provocando reacciones, tres ex presidentes ven crisis y riesgos de sometimiento de esa instanciaal Gobierno para validar la repostulación ilegal de Evo Morales a un nuevo mandato presidencial.



El expresidente Carlos D Mesa escribió en su cuenta de tuiter que "El poder judicial está sometido al Gobierno, la renuncia de Katia Uriona lleva al poder electoral a estar también sometido al Gobierno. Nos acercamos a una grave crisis de Estado, todo para legitimar la postulación ilegal del presidente".



En la misma red social, el ex presidente Jorge Tuto Quiroga posteó " Afán de perpetuarse de @evoespueblo en Bolivia destruye el @TSEBolivia. Pedimos que Gobierno: 1) Renuncie a la reelección inconstitucional o consulte a la Corte de San José. 2) Cancele las primarias tramposas y 3) Reestructurese el TSE con gente neutra,



Por su lado el ex presidente, Jaime Paz Zamora lamentó la renuncia de Uriona."Para mí Katia Uriona era la persona que le daba la poca credibilidad que le daba la poca credibilidad que tenía el TSE y yo la quiero felicitar y lamentar que se vaya. Su salida hace que la Corte Suprema Electoral se reestructure", precisó.



La presidenta del TSE presentó hoy su renuncia irrevocable al cargo en una carta remitida ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015.



"En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucional; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia", indica la misiva.