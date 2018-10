Exvocal del Tribunal Supemo Electoral descarta que se genere crisis tras renuncia de Uriona







22/10/2018 - 18:32:52

La Paz, (ABI).- El exvocal Wilfredo Ovando descartó el lunes que se genere una crisis en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la renuncia de la presidenta Katia Uriona, y dijo que con cinco vocales se puede garantizar sin "sobresaltos" las elecciones primarias de enero de 2019.



"Primero sobre el Tribunal Supremo descartar una supuesta crisis o desinstitucionalización o que no se estaría garantizando las elecciones, eso realmente debemos descartar", dijo a la Red Patria Nueva.



Uriona, mediante una misiva dirigida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presentó esta jornada su renuncia irrevocable al cargo, debido a un "estancamiento en la toma de decisiones en temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad, los principios y valores".



Ovando explicó que tras la renuncia de Uriona el TSE se queda con cinco miembros, pues antes se alejó el vicepresidente de esa instancia José Luis Exeni, número que garantiza la sala plena y el quorum reglamentario que permite administrar un proceso electoral.



El exvocal lamentó que algunos sectores busquen desprestigiar la gestión de los vocales al afirmar que "estarían digitando", para habilitar al presidente Evo Morales para una nueva candidatura, tomando en cuenta que el Órgano Electoral no puede emitir un criterio por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"El tema de la repostulación del presidente Evo Morales ya está definida, eso ya es un caso cerrado, eso ya está definido por la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional que a través de una sentencia que dictó el año pasado interpretó correctamente y dice que sí tiene derecho a participar", mencionó.



Agregó que de acuerdo con la Ley Electoral el Legislativo designó a vocales suplentes; sin embargo, no serán necesarios porque "hay quorum reglamentario actualmente".