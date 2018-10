Afirman que el TSE tiene quórum para continuar con elecciones primarias tras renuncia de Uriona







22/10/2018 - 18:12:51

La Paz, (ABI).- El presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Antonio Condori, afirmó el lunes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene quórum para continuar con las elecciones primarias de enero de 2019, a pesar de la renuncia de la presidenta de ese órgano, Katia Uriona.



"Sigue habiendo quórum en sala plena del Tribunal Supremo Electoral (...), que renuncie una autoridad no quiere decir que se cambie un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias", dijo a los periodistas.



Esta jornada Uriona presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional su carta de renuncia irrevocable al TSE, argumentando un "estancamiento en la toma de decisiones a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad, los principios y valores".



"Nosotros no consideramos una crisis, más al contrario consideramos que hay que superar cualquier eventualidad", agregó Condori.



El 1 de octubre último, el vocal José Luis Exeni renunció al TSE por problemas de salud.



A pesar de la renuncia de Uriona y Exeni, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, dijo que en el TSE todavía están los vocales Antonio Costas, María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Carmen Sandóval para sesionar y continuar con el proceso electoral.



"Se tiene cinco vocales todavía, quienes estarían haciendo quórum para seguir trabajando con respecto las elecciones del próximo año", declaró a los periodistas.