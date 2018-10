Katy Perry dio el primer paso para reconciliarse con Taylor Swift





22/10/2018 - 15:54:03

Notitarde.- Katy Perry dio el primer paso pare reconciliarse con su colega Taylor Swift, luego de tener una disputa por más de cuatro años.



La autora de “Dark horse” le envió una sorpresa que sorprendió a Swift, quien estaba en su camerino alistándose.



A través de la plataforma Instagram, la rubia de ojos azules publicó una fotografía donde se ve una carta acompañada de una rama de olivo.



La discordia la ocasionó el cantante John Mayer, quien estaba involucrado sentimentalmente con la intérprete del género country.



Katty le dijo al País que la única persona que le podía dar fin a esta controversia era Taylor.



Ver esta publicación en Instagram The “Bad blood” situation finally has come to an end🤟🏼👏🏼 #taylorswift #katyperry #friendship #dearoldfriend #badblood #swiftie #테일러스위프트 #케이티페리 #드디어화해 Una publicación compartida de Jeongmin Jamie Lee (@jamiejeongminlee) el 9 May, 2018 a las 4:09 PDT