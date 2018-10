Rihanna rechazó la oferta de cantar en el Súper Bowl







22/10/2018 - 15:52:35

Notitarde.- Rihanna decidió no animar el show más esperado por los aficionados del fútbol americano “El Súper Bowl“.



La cantante quiere apoyar al ex mariscal de la NFL, Colin Kaepernick, quien ha sido víctima del racismo.



Los medios locales aseguraron que los organizadores del espectáculo no “pudieron” llegar a un acuerdo con la estrella de pop.

Rihanna recibió múltiples ofertas



Rihana recibió múltiples ofertas para ser la voz durante el evento. La nativa de Barbados aseguró que acudir a los Súper Bowl “atenta contra sus principios”.



Ella está en desacuerdo sobre las acciones policiales cometidas contra las “personas de color”.



Se tenía previsto que para el domingo 3 de febrero, Atlanta recibiría a este ícono del pop. Los críticos del mundo del entrenamiento aseguran que Maroon 5 volverá a deslumbrar a los espectadores de la NFL.