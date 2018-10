Enrique Iglesias admite los beneficios que la paternidad trajo a su vida sexual







22/10/2018 - 15:48:29

Quien.- En cuanto nacieron sus gemelos Nicholas y Lucy, en diciembre de 2017, la vida íntima de Enrique Iglesias y Anna Kournikova es “mejor que nunca”, asegura el cantante.



Enrique estuvo en el programa Lorraine, donde fue entrevistado por Vick Hope, a quien contó acerca de su relación.



“El sexo es mejor que nunca. Es lo que tengo para desayunar”, aseguró el cantante ante el asombro y la risa de la entrevistadora.



Vick también le preguntó que eran ciertos los rumores de que él y Kournikova estaban casados: “Cuando estás con alguien por mucho tiempo, como yo lo he estado, es como si estuviéramos casados. Pero no lo estoy. Me gustaría casarme quizá en el futuro”.





Enrique también habló de su paternidad, sobre la que dijo: “Se siente increíble. (La paternidad) es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Me ha cambiado? Ahora conduzco más despacio. Pienso más veces sobre las cosas estúpidas que estoy a punto de hacer antes de hacerlas, soy más responsable.



“Soy lo suficientemente afortunado como para que en este punto de mi carrera pueda elegir mi horario y me pueda asegurar que no esté lejos de casa más de dos semanas, y eso es cool”, aseguró.



La entrevistadora también le planteó la posibilidad de que Nicholas y Lucy quieran ser cantantes: “Yo estaría cool con eso. Quiero que hagan lo que les haga feliz. Espero ser un papá cool y de trato fácil”.



Ya piensa en el retiro



“Ahora tengo hijos, así que la idea del retiro cruza mi mente más de lo que probablemente pasó hace cinco o 10 años”, dice Enrique.



El español y Anna se conocieron en el set, mientras se llevaba a cabo el rodaje del video de la canción “Escapar”. Llevan 17 años juntos.