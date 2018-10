Kim Kardashian reconoce que la influencia de Kanye ayudó a liberar a prisionera







22/10/2018 - 15:46:55

Quien.- Kim Kardashian fue invitada al programa The Alec Baldwin Show donde habló sobre su ayuda a Alice Johnson, una mujer condenada a cadena perpetua por tráfico de cocaína. La estrella de televisión cree firmemente que la ayuda de su esposo, Kanye West fue de vital importancia.



"Alice y yo hemos hablado de esto unas cuantas veces. Alice siempre dice que si no fuera porque Kanye era partidario de Trump, entonces todavía estaría en la cárcel. Ella lo dice todo el tiempo", aseguró Kim.



Y continuó: "Primero llamé a Ivanka (Trump), me sentí realmente apasionada por el caso de Alice y esperaba que Ivanka me escuchara y me entendiera. Ella me recomendó hablar con su esposo y él me entendió".



Kardashian también aseguró que el tener la posibilidad de cambiar una vida, le da fuerza para no detenerse.





La empresaria dijo que ha estado trabajando con un equipo de abogados que la ayudan con casos parecidos a los de Alice y que ella misma está financiando todo el proceso. Es más, Kardashian dijo que ahora está trabajando en un caso de un hombre que fue condenado a cadena perpetua por poseer marihuana y medio gramo de cocaína.



"El objetivo más importante es aprobar estos proyectos que realmente cambien las leyes para hacer que la distinción entre el crack y la cocaína se separe por completo y se pueda sacar a la gente", aclaró la esposa de West.



Además aclaró que hay opciones para ayudar a las personas por ejemplo: Una reforma de sentencia o una reforma de libertad bajo fianza.



Asimismo, confesó a Baldwin como es que ella y Kanye mantienen su matrimonio a pesar de los diferentes puntos de vista que tienen en cuanto a la política: "Lo dejo ser quien quiere ser. Le dejé tener sus propios puntos de vista y opiniones, incluso si son diferentes a las mías".





Incluso, Kim siempre creció con esas diferencias políticas en su casa: "Crecí en una casa donde Bruce (Jenner), mi padrastro, tenía una visión política y mi padre tenía otra. Siempre hablamos de ello y nos mostramos muy abiertos y estaba muy bien tener diferentes puntos de vista. "Para mí, creo que sólo se trata de tener una mente abierta. Me encanta dejar que mi marido sea quien es. Definitivamente tenemos conversaciones si no entiendo algo y pasa lo mismo con él".