Si el cerebro humano generase nuevas neuronas perderíamos muchos recuerdos







22/10/2018 - 15:18:05

El comercio.pe.- Durante décadas, uno de los grandes retos de la ciencia fue determinar si el cerebro humano sigue creando neuronas en la edad adulta, un fenómeno que según el neurocientífico croata Pasko Rakic, no sucede; pero, además, si fuera viable, sería una desventaja: "perderíamos muchos recuerdos".



"Es interesante que la posibilidad de generar nuevas neuronas haya sido algo tan popular, porque si pudiéramos regenerar nuestras neuronas -como los reptiles o las aves- esas neuronas nunca habrían visto a mi madre, no la recordarían, nunca habrían ido al instituto", explica Rakic en una entrevista con Efe.





Rakic, neurocientífico y profesor de la Universidad de Yale, visitó Madrid para impartir la Conferencia Calaj dentro de la V Semana Cajal, organizada por la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en recuerdo del Nobel español.



Este croata afincado en Estados Unidos llevaba medio siglo defendiendo que en el cerebro humano no hay neurogénesis en la etapa adulta, un planteamiento que este año fue demostrado con un estudio publicado en Nature y liderado por el mexicano de origen asturiano Arturo Álvarez-Buylla, de la Universidad de California en San Francisco.



El cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas de unos 10.000 tipos distintos. Son células que se van generando por fases y que tienen la misión de conectase con sus compañeras "en el lugar y el momento adecuado y sin equivocarse".



Así se construye la intrincada red neuronal que usa nuestro cerebro para gestionar la información, adquirir conocimiento y manejar las emociones.



El científico dedicó su carrera al estudio del desarrollo y la evolución del cerebro, particularmente a los mecanismos que hacen posible que en un embrión humano las neuronas migren desde el lugar de nacimiento hasta su destino y posición final.



Todas las neuronas nacen en la fase embrionaria de los humanos, de ahí la importancia de que las embarazadas eviten el alcohol, el tabaco, las drogas, los rayos X y ciertas enfermedades víricas, porque interfieren en la creación o en la migración de neuronas a lo largo de toda la gestación: "cada trimestre se generan neuronas de un tipo distinto, y los daños, por tanto, son distintos también".



Pero, aunque se nace con todas las neuronas, éstas se moldean con el entorno, el aprendizaje, la experiencia y el conocimiento, por eso es importante cuidarlas.



Para Rakic es esencial mantener un estilo de vida de saludable, buena alimentación y ejercicio físico y, sobre todo, mental. Es esencial mantener el cerebro en activo y trabajar todos los años que sea posible, porque "si no usas las neuronas, las pierdes", avisa.

Cerebro humano



Sobre el párkinson



Pese a todo, la genética pesa mucho a la hora de padecer ciertas enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, explica el neurocientífico.



Sobre la posibilidad de utilizar terapias con células madre para curar estas enfermedades, Rakic cree que no es viable: "aunque, en la ciencia como en la vida nunca debes decir nunca, no veo cómo sustituir neuronas con otras nuevas en un adulto. Puede funcionar para otros órganos pero para el cerebro lo dudo mucho".



Es que las neuronas son células muy peculiares y complejas. "Las de la piel, por ejemplo, pueden ser trasplantadas de la mano a la cara porque no tienen información según su posición, pero las neuronas, tienen distinta función y conectividad, según su posición, que viene determinada por su fecha de nacimiento".



Nuestro desarrollo cerebral, insiste Rakic, es de hecho la gran ventaja evolutiva de nuestra especie, la que "nos permite aprender y usar el conocimiento a lo largo de nuestra vida", concluye.