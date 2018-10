Vicepresidente: Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no cambiaré





22/10/2018 - 12:45:57

El Deber.- No asumirá ninguna acción contra la mujer que lo escupió en Santa Cruz. El vicepresidente Álvaro García Linera dice que está dispuesto a seguir sufriendo agresiones; no cambiará y mantendrá su forma de pensar y actuar, según señaló esta jornada en La Paz.



"Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre", dijo este lunes tras el acto de entrega del bono "Juancito Pinto" en la ciudad de La Paz.



Anticipó que "en lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me van a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos, no voy a cambiar de decisión, y que lo sepan este pequeño grupo de familias patentadas que no les agrada ver a los pobres mejorar su condiciones de vida".



Video de la agresión en la capital cruceña:



García Linera identificó a la mujer que lo empapó con saliva el día de su cumpleaños 56, cuando visitaba una clínica en Santa Cruz. "Entiendo que pertenece a la familia Foianini Gutiérrez, personas adineradas en Santa Cruz, propietarias de empresas, de fundos, de tierras, y militantes acérrimas de la campaña del 21F. Está claro que el agravio que sufrí tiene que ver con mi manera de pensar y actuar", acotó.



"Si por proteger a los niños, hablar a favor de los pobres, luchar por los campesinos voy a recibir el insulto de una pequeña minoría, estoy dispuesto, porque no va a cambiar mi forma de ser", reiteró la segunda autoridad nacional.



Tal como le sucedió a su hermana y al periodista Jaime Iturri en Cochabamba, García Linera fue increpado por no respetar los resultados del referendo del 21F, cuando "Bolivia dijo No", aunque el sostuvo en entrevista con EL DEBER que no se dio ni cuenta de lo sucedido.