Huye exsecretario de Comunicación de Correa investigado por corrupción







22/10/2018 - 12:34:02

El exsecretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, quien fungió en el cargo durante el mandato del expresidente Rafael Correa y está bajo investigación por supuesto mal uso del dinero público, se habría fugado del país, según informes de autoridades ecuatorianas.



La Policía de Ecuador había iniciado el pasado sábado un operativo de búsqueda de Alvarado por las carreteras del país, según indicó la ministra del Interior, María Paula Romo.





"Verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PoliciaEcuador inició operativos de búsqueda en carreteras.



Juez de la causa deberá actuar de inmediato", indicó Romo en su cuenta en Twitter el sábado pasado.



El domingo, el actual secretario de Comunicación de la presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, dijo también en Twitter que en su país no existen "perseguidos políticos, sino delincuentes que huyen".



En una rueda de prensa el domingo, Michelena se refirió a Alvarado como el "segundo prófugo de la justicia", y agregó que "el primer prófugo es el señor Rafael Correa Delgado, quien el 3 de julio no quiso dar la cara a la justicia e interpuso cualquier proceso legal para no rendir todos los informes necesarios al pueblo ecuatoriano".



Michelena expuso también que el gobierno de Lenín Moreno "ha solicitado a la administración de justicia la prohibición de la enajenación de bienes de propiedad de Fernando Alvarado y su familia cercana. No permitiremos que se perjudique a los ecuatorianos por el mal manejo de recursos públicos".



​La orden llegó después que el propio Alvarado dijera que estaba en camino a otro país en texto de Whatsapp, según informes de medios ecuatorianos.