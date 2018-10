Rusia amenaza con responder, si EE.UU. se retira de tratado nuclear







22/10/2018 - 12:29:57

VOA.- El gobierno de Rusia dijo el lunes que se vería obligado a responder a EE.UU. si llegara a desarrollar nuevos misiles, en caso de que abandone el histórico tratado que data del final de la Guerra Fría, poniendo más presión a la visita que realiza a Moscú el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton.



Está previsto que el principal asesor de seguridad nacional de la administración Trump sostenga conversaciones con altos funcionarios en la capital rusa el lunes por la noche y se reunirá con Vladimir Putin el martes.



El anuncio del presidente Trump de que EE.UU. abandonaría el tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), generó el domingo fuertes críticas por parte de funcionarios rusos y del expresidente soviético Mikhail Gorbachev, quien firmó el tratado en 1987 con el presidente Ronald Reagan.



Trump sostiene que Rusia ha violado los términos del tratado que prohíbe que EE.UU. y Rusia posean, produzcan o realicen pruebas de misiles nucleares lanzados desde tierra con un rango de 500 a 5.500 kilómetros (300 a 3.400 millas).



Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de que ha producido y probado un misil de este tipo.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los reporteros el lunes que la movida de EE.UU. haría del mundo un lugar más peligroso y advirtió que Rusia se vería obligada a actuar para restablecer el equilibrio del poder militar si Washington renunciaba al pacto.



“Esta es una cuestión de seguridad estratégica. Tales medidas pueden hacer que el mundo sea más peligroso ", dijo Peskov sobre el eventual estadounidense del pacto.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reiterado que la desaparición del tratado obligaría a Rusia a tomar medidas específicas para proteger su propia seguridad, dijo Peskov.



"Significa que EE.UU. no está disfrazando, sino que está comenzando a desarrollar abiertamente estos sistemas en el futuro, y si estos sistemas se están desarrollando, entonces se necesitan acciones de otros países, en este caso Rusia, para restablecer el equilibrio en esta esfera", dijo Peskov.



El funcionario ruso explicó, no obstante, que la decisión de Trump de renunciar al pacto obviamente sería un tema de discusión y que Moscú estaba buscando una explicación detallada de por qué Washington había decidido darle la espalda al tratado.



"Nos dirigiremos a Moscú para reunirnos con líderes rusos de alto nivel, incluido el Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y el Secretario del Consejo de Seguridad Nikolai Patrushev, para continuar las discusiones que comenzaron en Helsinki entre nuestros dos países", dijo Bolton en su cuenta en Twitter el pasado viernes, 19 de octubre.



Los argumentos de Washington



Al aludir a la eventual salida de EE.UU. del pacto, Trump no proporcionó detalles sobre las violaciones cometidas por Rusia.



Lo que se sabe hasta ahora es que en 2017 funcionarios de seguridad nacional de la Casa Blanca dijeron que Rusia había desplegado un misil crucero en violación del tratado.



El gobierno del expresidente Barack Obama había acusado antes a los rusos de violar el pacto al desarrollar y probar un misil crucero prohibido.



Previamente, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, había sugerido que una propuesta de la administración Trump para agregar al arsenal nuclear de Washington un misil crucero lanzado desde el mar, podría proporcionar a EE.UU. un impulso para tratar de persuadir a Rusia de que vuelva a cumplir con el tratado de armas.