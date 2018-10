Embajadora EE.UU.: Centroamérica tiene que cumplir compromisos si quiere ayuda







22/10/2018 - 12:27:51

VOA.- Los gobiernos de países del Triángulo Norte deben convencer a sus ciudadanos de que no intenten emigrar de forma ilegal, si quieren recibir la ayuda de EE.UU., dijo a la Voz de América la embajadora estadounidense en el El Salvador, Elizabeth Manes.



Su comentario llegó justo cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en su cuenta de Twitter que "comenzará a recortar o reducir sustancialmente" la ayuda que envía a estos países, debido a que no consiguieron frenar la caravana de unos 5.000 migrantes honfureños que buscan pisar suelo estadounidense.



Manes se refirió a 16 criterios estipulados por el Congreso estadounidense para países que reciben este tipo de ayuda.



"El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen que cumplir para recibir la asistencia de EE.UU., y una parte de eso es hacer campañas, convencer a su gente para que no trate de entrar de una forma ilegal a EE.UU.", dijo la diplomática.



EE.UU. proporcionó en el 2016 unos 131.2 millones de dólares en ayuda a Guatemala, 98.3 millones de dólares a Honduras y 67.9 millones de dólares a El Salvador, según informó Reuters citando cifras oficiales estadounidenses.



Pero en 2017 proyectó que esas sumas caerían a 69.4 millones de dólares para Guatemala, 65.8 millones de dólares para Honduras y 45.7 millones de dólaresen el caso de El Salvador. Combinados, los recortes equivalen a una reducción de casi el 40 por ciento para las tres naciones.



Parte de la caravana de miles de migrantes que partió de San Pedro Sula, Honduras, días atrás, atravesó la frontera de El Salvador evadiendo los controles migratorios. Muchos no portaban los documentos que establecen los convenios regionales para estos casos.



El pasado miércoles 17 de octubre, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador defendió la respuesta de los cuerpos de seguridad del país en un control migratorio en la frontera: El Amatillo.



Manes recordó que El Salvador ha incumplido, además, un compromiso de los tres países sobre el combate a la corrupción, después de que fuera expulsado del gupo especializado para estos temas. Desde entonces, el país no accede a la información de inteligencia financiera para investigar delitos de lavado de dinero.



La diplomática estadounidense dijo, no obstante, que su gobierno mantiene el compromiso de invertir en Centroamérica para ayudar a estos países a ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes y evitar así la emigración ilegal.