Trump anuncia comienzo de recorte de ayuda al triángulo norte por avance de caravana

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el lunes que "comenzará a cortar o reducir sustancialemente" la ayuda que entrega a países del triángulo norte, debido a que estos no frenaron la caravana de miles de migrantes centroamericanos que intentan pisar suelo estadounidense.



Trump había hecho esta y otras advertencias la semana pasada, incluyendo una, según la cual estaba dispuesto a cerrar la frontera con México, en caso de que fuera necesario.



"Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a EE.UU. Ahora comenzaremos a cortar o reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente", dijo Trump el lunes en su cuenta en Twitter.



También el lunes, Trump arremetió nuevamente contra los demócratas, a quien responsabilizó por el avance de la caravana conformada por unos 5.000 migrantes, incluyendo a mujeres y niños, quienes han puesto en aprietos a México y han llevado a las autoridades mexicanas a solicitar ayuda de la ONU.



"¡Cada vez que vea una Caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piense y culpe a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración!", escribió Trump el lunes.



El pronunciamiento de Trump incluye una nueva estigmatización del movimiento migrante, pues en otro de sus mensajes de este lunes, el mandatario asegura que "criminales y personas desconocidas del Medio Oriente, se han mimetizado" y agrega que ha alertado a la patrulla fronteriza y al ejército de que esto es una emergencia nacional.



Las palabras del presidente Trump se suman a la advertencia que el domingo hizo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, de que "sigue de cerca" la caravana y que EE.UU. no permitirá la entrada de los migrantes a EE.UU.,



Estas posiciones contrastan con la emitida por la Agencia de la ONU para refugiados, ACNUR. La organización, que además reforzó con más personal en los últimos meses su oficina en México, también expresó que, si bien comprende la preocupación por garantizar la seguridad nacional estadounidense, también es cierto que el derecho internacional gobierna la manera en que los países deben comportarse hacia los refugiados.



ACNUR dijo que los solicitantes de asilo son personas que huyen de la persecución y la violencia, tienen el derecho a la protección internacional.



También expresó que reconoce que la llegada de miles de migrantes en caravana a EE.UU. es abrumadora, pero, según la portavoz Charlie Yaxlie, cerrar las fronteras no es la solución.

Reiteradas advertencias de EE.UU.



El texto firmado por Pompeo aludió aludió el domingo a la preocupación de EE.UU. por la violencia que han generado algunos miembros de grupo en el afán de llegar a EE.UU., así como por el hecho de que estén siendo víctimas de traficantes de personas o de los móviles políticos de los organizadores.



"Como el presidente Trump ha declarado, de conformidad con la ley de los EE. UU. (...) no permitirá que los inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan en EE.UU.", dijo Pompeo y reiteró que los migrantes centroamericanos "están violando la soberanía, las leyes y los procedimientos", de los países por donde pasan.