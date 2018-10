David y Victoria Beckham, consternados tras intento de asalto a su casa







22/10/2018 - 10:40:59

QUIEN.- La pareja formada por David y Victoria Beckham se encontraría profundamente "consternada" en estos momentos tras enterarse de que un trío de encapuchados trató de acceder a la amplia vivienda que ambos poseen en la exclusiva zona rural de los Cotswolds la semana pasada, según informa el diario británico The Sun al tiempo que asegura que los presuntos ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad de la finca y avistados también por algunos vecinos.



"David y Victoria están consternados ante lo ocurrido", ha explicado una fuente al mismo medio para incidir en la sensación de "inseguridad" que se habría apoderado del matrimonio, el cual se hallaba supuestamente a bordo de un avión con destino a Australia cuando tuvo lugar el incidente.



Aunque los tres sospechosos no lograron su objetivo de irrumpir en la propiedad y, por tanto, no se han registrado desperfectos ni robo alguno, en las imágenes de las cámaras se muestra que estos deambularon durante varios minutos por los alrededores de la vivienda y que colocaron incluso una escalera de mano en uno de los muros para ver mejor el interior y calcular sus posibilidades allanar la propiedad.



Fueron los mencionados vecinos -el mismo medio explica que una de las llamadas procede del cercano hotel Soho Farmhouse- los que avisaron rápidamente a la policía de las actividades sospechosas que se estaban produciendo en las inmediaciones del inmueble, una finca valorada en casi 8 millones de dólares a la que David y Victoria acuden con frecuencia junto a sus cuatro hijos cuando necesitan escapar del estrés y el bullicio londinense.