Ex de Ariana Grande habla en su show de su polémica ruptura





22/10/2018 - 10:37:36

QUIEN.- Este sábado Pete Davidson reapareció en público por primera vez tras conocerse el final de su compromiso con Ariana Grande para presentar junto a Judd Apatow un espectáculo de comedia en West Hollywood cuyos beneficios iban a parar a la organización política Swing Left.



El joven humorista arrancó su intervención aclarando que lo último que deseaba en esos momentos era subirse a un escenario frente a decenas de extraños, pero que se sentía obligado a cumplir con sus obligaciones profesionales y para con su amigo. En lugar de tratar de pasar de puntillas sobre el tema que todo el auditorio tenía muy presente, su ruptura con una de las estrellas más famosas del pop tras un romance que fue documentado en las redes sociales, Pete decidió ser el primero en sacar a relucir el tema para poner al día a los presentes de su estado emocional.



"¿Alguien tiene una habitación libre o está buscando un compañero de piso?", preguntó para resumir su situación actual, antes de pasar a revelar cómo había ocupado gran parte de los últimos días.



"Bueno, he estado tapándome unos cuantos tatuajes. Eso siempre resulta divertido", añadió con ironía refiriéndose a los diseños -incluida unas orejas de conejo- que se realizó junto a su ex o en honor a ella. "En mi caso, necesito un dos por uno en el departamento de tatuajes. A estas alturas ya me da miedo hasta tatuarme a mi madre, así de mal estoy. Obviamente ya saben que hemos roto o lo que sea, pero la cuestión es que cuando nos comprometimos nos hicimos tatuajes a juego y recuerdo que en aquel momento leí un titular que decía: "¿Es im**cil Pete Davidson?". El 93 por ciento de los encuestados pensaba que sí. Un amigo mío me dijo que no escuchara esas tonterías, y yo le hice caso porque entonces estaba seguro de que no era un im**cil. El otro día estábamos en la cocina y ese mismo amigo me dijo: "Pues resulta que sí que eras im**cil"".

Pese a su empeño en seguir adelante con el show y utilizar sus "desgracias personales" para arrancar una sonrisa al público, el pesimismo que se palpaba tras las bromas de Davidson era más que evidente y en un momento dado él mismo reconoció que está atravesando uno de los momentos más bajos de su vida.



"Me siento como si yo fuera América", confesó haciendo referencia al nombre del show, "Judd & Pete for America". "Soy un buen tipo al que no dejan de pegarle patadas en el p**o. Todo el mundo piensa: "Pobre chavo, espero que no acabe suicidándose". Y eso es justo América ahora mismo", concluyó.