El escándalo que hizo que Apple pida por primera vez a un medio que se retracte







22/10/2018 - 10:36:12

BBC.- El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dio un paso sin precedentes en la historia de compañía al pedir a un medio de comunicación que se retracte de una noticia.



Se trata de un reportaje publicado por Businessweek, una conocida revista semanal de negocios de la agencia económica Bloomberg, en el que varios especialistas aseguran que China se adentró en la infraestructura de Apple, Amazon y de otras importantes firmas tecnológicas de manera secreta.



Según el informe, el país asiático usó una serie de chips diminutos para "infiltrarse" en las compañías estadounidenses.



El informe de Bloomberg habla de más de 30 compañías afectadas por el supuesto espionaje por parte de China a través de una empresa de origen taiwanés llamada Supermicro.









De acuerdo con la noticia de Bloomberg, estaríamos ante uno de los casos de espionaje por hackeo de hardware más importantes de la historia.





Varios expertos declararon que China usó chips del tamaño de un grano de arroz para acceder de manera remota a las redes de las empresas, y que incluso sobornaron a directivos de Apple y Amazon para que los incluyeran en sus servidores.



Pero, según le dijo Cook a Buzzfeed este viernes, Bloomberg "necesita hacer lo correcto y retractarse".





El informe, que fue publicado a principios de este mes, sacudió a la industria tecnológica y tuvo un impacto casi inmediato en las compañías afectadas, dice el corresponsal de tecnología de la BBC Dave Lee.



"Lo que queda ahora es un intenso distanciamiento entre una revista famosa por su exhaustiva verificación de datos y las compañías que han negado con firmeza las acusaciones", explica el periodista.



En el caso de Apple, Cook pidió una rectificación a Bloomberg porque lo que publicaron "puso patas arriba la compañía".



"Búsquedas de email, registros del centro de datos, financieros y de envíos. Realmente analizamos toda la compañía y llegamos a la misma conclusión: no ocurrió. No hay nada de verdad en todo eso".



Las negaciones de Apple coinciden con las de Amazon y también con las de agencias gubernamentales en Estados Unidos.





"El Departamento de Seguridad Nacional está al tanto de los informes en los medios de comunicación sobre cómo se pudo comprometer la cadena de suministro tecnológica (...) Y por ahora no tenemos motivos para dudar de las compañías nombradas en la historia", dijo una portavoz del organismo estadounidense en un comunicado.

La respuesta de Bloomberg



Businessweek ha respondido diciendo que defenderá su reportaje.



"La investigación de Bloomberg Businessweek es el resultado de más de un año de reporterismo durante el cual hemos realizado más de 100 entrevistas", dijo la publicación en un comunicado.



"17 fuentes individuales, incluidos funcionarios gubernamentales e informantes de las empresas, confirmaron la manipulación del hardware y otros elementos de los ataques".



"También publicamos las declaraciones completas de tres compañías, así como una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China".



"Respaldamos nuestra historia y confiamos en nuestra investigación y en nuestras fuentes".