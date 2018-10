Oriente le gana a Sport Boys y asciende un puesto







22/10/2018 - 09:03:56

Diez.- Oriente Petrolero mostró garra, actitud y una ‘pisca’ de contundencia para imponerse por 0-1 frente a Sport Boys. El equipo de Ronald Arana pasó la prueba de fuego que tenía en el duelo entre cruceños para sumar su primera victoria desde que el ‘Orejón’ tomó el mando del equipo y le pone paños fríos a la situación del club.



Los refineros fueron superiores en la primera mitad. Presionaron bastante, lograron sacar provecho a las impresiones del rival y poco a poco fueron trabajando en busca de la apertura del marcador. De entrada, Jorge Paredes tuvo la chance de abrir el marcador ante un error de Saidt Mustafá, pero no pudo definir ante la zaga local.



El Toro trató de reaccionar en la contra, pero el volumen en ofensiva fue pobre. Ni Prost, ni Angulo ni Rojas pudieron hacer daño sobre la portería de Guillermo ‘Billy’ Viscarra, que apenas fue exigido por un remate del joven Rojas, pero que supo resolver con una tapada notable.



La presión de los verdolagas tuvo sus frutos a los 31’ cuando los atacantes de Oriente robaron un balón en salida. La acción le permitió a Duk encarar hacia el arco y habilitar a Vidal, que definió con categoría para la apertura del marcador.



En el complemento el Toro fue superior. Inclinó la cancha en busca de la igualdad, pero a los de César Vigevani les faltó profundidad. No ocasionaron jugadas de peligro y eso les terminó pasando factura.



Pese al ingreso de Luciano Nieto, Carmelo Algarañaz y Edivaldo Rojas, Sport Boys no pudo complicar a un Oriente que se dedicó a defender. Los de Arana cumplieron a cabalidad el guion que armó el estratega para salir del Samuel Vaca con los tres puntos y la victoria sirve para calmar las aguas tras los malos resultados.