No hay acuerdos para subir el nivel del fútsal





22/10/2018 - 09:02:17

Los Tiempos.- En las últimas semanas, el fútbol de salón llamó la atención del público boliviano por el desempeño de la selección femenina de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Muchas observaciones surgieron por la falta de apoyo que hicieron conocer algunas de las jugadoras de este equipo que representó al país, luego de haber entrenado por dos semanas y no contar con la indumentaria oficial que llevan todas las selecciones nacionales, al menos las que se relacionan con el fútbol.



Lo que se conoce es que el fútbol de salón debe depender de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), como una comisión; sin embargo, en Bolivia, esta disciplina se maneja a partir de la Federación Boliviana de Fútbol de Salón (Febolfusa). En efecto, las damas que participaron en Buenos Aires y que metieron al país en la semifinal de la competencia, trabajaron con esta última entidad federativa. Sin embargo, lo que corresponde es que ambas instancias lleguen a un acuerdo para que las selecciones y las divisiones formativas reciban el respaldo económico y administrativo por parte de la FBF.



De acuerdo con la estructura que se tiene desde la FIFA, el fútbol de salón depende de la FBF como comisión, empero en Bolivia, en las primeras conversaciones que se tuvieron y los acercamientos que se dieron desde la pasada gestión, la condición de la Febolfusa es mantener su estructura como federación, pero sumarse a la FBF, según explicó el titular de la entidad nacional de fútbol de salón, Juan Gironás.



El estatuto de la FBF contempla a varios miembros, entre los que están los clubes de la División Profesional, las nueve asociaciones departamentales del fútbol aficionado, la asociación de jugadores en actividad, los árbitros en actividad, la asociación de entrenadores en actividad, la asociación de fútbol femenino, la asociación de fútsal y la de fútbol playa.



El fin de la entidad federativa en los últimos meses, desde la posesión del nuevo Comité Ejecutivo, es poner en orden todos los temas relacionados con el aspecto administrativo y donde está contemplado el tema de la inclusión del fútbol de salón.



Gironás comentó que se sostuvieron varias reuniones con el titular de la FBF, César Salinas, en las recibieron información sobre el procedimiento para ser parte de esta entidad.



“Nos reunimos con el señor Salinas el anterior sábado, ellos nos hicieron conocer lo que señala la FIFA. Nosotros explicamos por qué somos federación y por qué queremos seguir así. (Tenemos) hasta fines de diciembre para que se dé nuestra integración”, sostuvo.



El titular de la Febolfusa señaló que se mantiene la posición de mantener su estructura como federación, pero en caso de no llegar a un acuerdo las consecuencias se sentirán a partir del próximo año. Gironás advirtió que si no llega a un entendimiento entre ambas partes, la Febolfusa podría dejar de asistir con sus selecciones a torneos internacionales que son organizados por la Conmebol y la FIFA.



“Nosotros nos enmarcamos en hacer el trabajo en el fútsal, nos autogestionamos la estructura técnica y administrativa. Ellos dicen que los procesos de trámite tardan mucho y hay que hacerlo con más tiempo”, dijo Gironás.



Consultado sobre la posibilidad de quedar al margen de la entidad federativa, el titular contó que esta situación ya se dio en dos ocasiones pasadas, empero no pudieron hacerse cargo y nuevamente se dio la potestad a la Febolfusa.



“Es lo que ya hace tiempo, en dos oportunidades, han querido hacer sobrepasando la ética y lo que tenían que hacer, quitándonos clubes, queriendo organizar un fútsal de clubes de alto nivel, (pero) hemos tenido que ayudarles para que puedan demostrar algo a la FIFA”, sostuvo.



FBF emite criterio



La entidad federativa hizo conocer su postura con relación al tema del fútbol de salón.



En la reunión que tuvieron hicieron conocer a los directivos de la Febolfusa que se debe cumplir con lo que se establece en el estatuto de la entidad.



La normativa responde a los nuevos lineamientos que se establecieron desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, por ende, de la FIFA.



La federación nacional a través de sus estatutos señala que se debe proceder a la admisión del fútbol de salón como miembro de esta entidad.



El estatuto orgánico señala sobre este tema que los interesados en ser admitidos como miembros deben presentar una solicitud por escrito ante la Dirección Administrativa de la FBF, “cumpliendo los estatutos y reglamentos de la FBF: La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de los siguientes documentos: a) personería jurídica reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia, b) ejemplar de sus estatutos, que deben estar adecuados a los estatutos de la FBF y reglamentos jurídicamente válidos, c) original y copia legalizada del acta de elección de los representantes legales, en la cual se acredite la participación directa de todos sus miembros o asociados, d) una declaración de que en todo momento acatará los estatutos, reglamentos y decisiones de la FBF, de la FIFA y de la Conmebol y que garantice que también serán respetados por sus propios miembros, clubes, oficiales y jugadores, e) una declaración que acatará las reglas de juego en vigor, f) una declaración de que no acudirá a los tribunales para resolver conflictos derivados de la interpretación o aplicación de los estatutos, reglamentos, decisiones y directrices de la FIFA, Conmebol y de la FBF o de la legislación nacional vinculante”.



La primera parte del artículo señala estos requisitos para presentar y así ser admitidos como miembros de la FBF.



De acuerdo al plazo que se pusieron en la reunión se conoce que hasta el final de este mes, la entidad del fútbol de salón debe reunir los requisitos para presentarlos ante la autoridad competente, y que ésta analice su incorporación a la institución.



Esta situación debe darse con los otros miembros que pueden ser parte de la federación nacional y es que la FBF al proceder con la ejecución de estos artículos, cumple con los lineamientos establecidos por los entes que rigen el fútbol sudamericano y el mundial.







El fútbol de salón debería ser parte de la FBF como una comisión. La Febolfusa quiere seguir como federación.

La FBF señala que su estatuto determina los requisitos necesarios para incluir a nuevos miembros.







OPINIONES



"Hemos conversado bien (con la FBF), les hicimos conocer nuestras preocupaciones. Ahora estamos tropezando con problemas de apoyo económico y logístico". Juan Gironás. Presidente de la Febolfusa



"El estatuto es claro con todos los grupos de interés, está escrito todo lo que se refiere a este tema en la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)". Freddy Téllez. Director general ejecutivo FBF







EL CAMPEÓN DE LA LIBOFÚTSAL TIENE ASEGURADO SU PREMIO



El campeón de la tercera versión de la Liga Boliviana de Fútbol de Salón (Libofútsal) tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores de la disciplina, el próximo año, según confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol de Salón (Febolfusa), Juan Gironás.



“En la Libertadores tiene asegurada su participación, el compromiso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con FIFA y Conmebol está ya hecho”, explicó.



En caso de no tener claro el acuerdo hasta el final de este año, la FBF podría considerar la posibilidad de organizar torneos nacionales con otros equipos.







FEBOLFUSA ASEGURA QUE INVIERTE SUS RECURSOS



El presidente de la Febolfusa, Juan Gironás, señaló que la entidad sólo recibe apoyo económico para las selecciones nacionales, empero no pasa lo mismo con el resto de los equipos que participan en torneos internacionales.



“No recibimos recursos, sólo para las selecciones”, sostuvo, a tiempo de explicar que la Febolfusa cubrió con la inversión para el traslado de la selección femenina que participa del Campeonato Sudamericano Sub-20, en Chile.



“Para ir a Chile necesitamos 70 mil bolivianos, para darles a las deportistas para sus gastos”, señaló el titular de la entidad federativa.