Bolívar, con fútbol y goles, está en la lucha







22/10/2018 - 08:59:06

El Diario.- Bolívar sacó de la galera un juego contundente y ofensivo en el estadio Félix Capriles, con lo que goleó a Aurora por 4-0. Con este resultado, los celestes avanzan en la tabla de posiciones, donde se encuentran con 28 puntos, a tres de los punteros, The Strongest y San José. Los auroristas no pudieron hacer nada, ante un rival extremadamente superior, como fue el caso de los celestes paceños.



Bolívar planteó su juego como había dispuesto el técnico Alfredo Arias, los jugadores llegaron con peligro y cambiaron los ataques por goles, la contundencia y velocidad de los celestes fue su mejor carta de presentación y les permitió sumar otros tres puntos en un terreno que muchas veces se complicó pero la experiencia de los futbolistas ayudó para el festín de goles ante más de 10 mil personas.



Los celestes paceños tomaron el mando del partido desde el minuto seis con un golazo de Leonel Justiniano quien recibió un pase perfecto y no dudó en enviar la pelota al fondo del arco, el golero Agustín Cousillas, de Aurora nada pudo hacer ante las imprecisiones de su defensa y tampoco mostró buenas condiciones.



Bolívar tenía un propósito para cumplir, así jugaron los hombres que dirige Arias, quienes estaban atentos para cualquier jugada de peligro y eso se reflejó en el juego, a los 41 minutos, Felipe Rodríguez conviertiò el segundo tanto para la visita tras un pase del español Juan Miguel Callejón quien ve en buena ubicación al autor de la conquista, que definió de buena manera.



En el segundo tiempo el elenco paceño continuò con el dominio de la pelota ante la incredulidad de los locales, es así que a los 71 minutos , José Orellana convirtió el tercer tanto para Bolívar, el jugador fue habilitado por Callejón este escapó y peleó por la pelota y con ángulo cerrado con un remate de zurda aseguró el 0-3, ya era una goleada que no gustaba para nada a Ferrufino que mostraba su desazón.



La cuarta conquista fue anotada por William Ferreira, el jugador escapó junto a Juan Miguel Callejón a los 74 minutos, el uruguayo estaba en una mejor posición y recibiò la pelota que fue cedida por el ibérico, acomodò bastante bien el balón, era el 0-4 con el que finalizó el compromiso.



Ese resultado preocupa a los directivos de los celestes cochabambinos, pues están entre los últimos de la tabla de posiciones en el que también peligra su categoría, por lo que cada punto sumado será más que importante para el elenco cochabambino. En tanto que los celestes disfrutan esta remontada en la tabla de posiciones, con buenos argumentos y sobre todo contunde ncia. Se nota el mejor trabajo de los académicos, que aprovecharon bastante bien el receso en el torneo.