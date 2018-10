Barros Schelotto tiene el 11 en la cabeza, ¿Rossi será el elegido?







22/10/2018 - 08:57:42

Página Siete. Luego de lo que fue un empate con sabor a poco ante Rosario Central por la Superliga (0-0), la plantilla de Boca Juniors no descansó y ayer en la mañana se entrenó en el complejo Pedro Pompilio de cara a lo que será el partido del miércoles próximo ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.



Por ahora, el arquero Carlos Lampe no está en el onceno titular que arrancará ante los brasileños.



Si no existe ningún problema de último momento, el probable equipo xeneize para la Copa sería: Agustín Rossi, en el arco; Leonardo Jara, Carlos Izquierdo, Lisandro Magallán y Lucas Olaza, en el sector defensivo; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y el uruguayo Nahitán Nández, en el medio campo; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate, en el ataque.



“El equipo lo tengo en la cabeza, lo voy a definir un día antes, pero más o menos uno tiene los jugadores”, reconoció el director técnico del cuadro xeneize, Guillermo Barros Schelotto.



El DT explicó que los dos juegos serán totalmente distintos de los que ambos equipos disputaron por la fase de grupos.



Barros Schelotto optó por seguir dando confianza al guardameta Rossi para la Libertadores y tener a la expectativa a Lampe que hace 15 días trabaja con la plantilla.



El sábado, Rossi se retiró de la Bombonera ovacionado por su público, ya que evitó varias pelotas de gol que habrían derivado en una derrota de Boca en su torneo local.



“Juego cerrado”



Sobre los dos juegos de semifinales, el entrenador de los boquenses explicó que “si recordamos el partido que Palmeiras nos ganó acá, estuvo Keno que hoy no está (fue transferido al fútbol egipcio), el técnico ahora es Scolari. Hay un montón de cosas que lo van a hacer distinto. Incluso ahora son dos partidos para la final, antes eran seis para pasar de fase”, destacó.



En la misma dirección, agregó: “Los veo distintos. Me parece que van a ser partidos cerrados. Los dos sabemos la calidad de jugadores que hay y me imagino encuentros con muchas expectativas y muchas posibilidades para los dos equipos de llegar a la final del certamen”, acotó.



Los antecedentes



Ambos cuadros se enfrentarán en las semifinales del certamen continental por segunda vez en la historia, tras el cruce de la edición de 2001.



En Boca miran con mucha preocupación una estadística que llevará Palmeiras a la Bombonera en el primer duelo de las semifinales de la Copa Libertadores: el conjunto brasileño ganó los cinco compromisos que disputó lejos de su estadio en el actual certamen y ya igualó el récord histórico que existe en la competencia.



En la fase de grupos, el Verdao ya le ganó al Xeneize 2-0 en el Alberto J. Armando y también derrotó 3-0 a Junior en Barranquilla y 3-1 a Alianza Lima, en Perú. En octavos, en tanto, venció 2-0 a Cerro Porteño en Asunción y en los cuartos se impuso por el mismo resultado sobre Colo Colo, en Santiago.



El único equipo que había logrado un rendimiento similar fue América de México, que en 2002 también ganó sus primeros cinco encuentros de visitante hasta que cayó en 2-0 en Brasil en la ida de las semifinales contra Sao Caetano y finalmente terminó eliminado.



La racha del conjunto paulista de visitante, sin embargo, se chocará contra un rival que se hace muy fuerte de local: de los últimos 18 partidos que jugó Boca como local en la Libertadores, sólo perdió dos (además de la caída con Palmeiras este año, cayó 3-2 con Independiente del Valle en las semis de 2016). En el resto de los encuentros, el equipo de la Ribera sumó 12 triunfos y apenas cuatro empates.