Bolívar goleó a Aurora en Cochabamba y no pierde de vista a los punteros





22/10/2018 - 08:55:45

La Razón.- Bolívar goleó 0-4 a Aurora, este domingo, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba y acortó distancia con los puntero del torneo, The Strongest y San José.



Con la victoria, Bolívar llegó a 28 puntos, que lo ubicaron en el cuarto lugar del torneo, Royal Pari (29), San José (31) y The Strongest (31).



Los goles para la "Academia" paceña fueron convertidos por Leonel Justiniano (m.6), Felipe Rodríguez (m.41), Juan Orellana (m.71) y William Ferreira (m.73).



La siguiente fecha, Bolívar recibirá a San José, en La Paz.



Alineaciones:



Aurora: Agustín Cousillas; José Reyes, José Fleitas (Juan Gómez, m.45), Iván Huayhuata, Juan Sánchez; Mario Parrado, Sergio Moruno (César Lamanna, m.59), Jaime Cornejo, Erick Cano; Vladimir Castellón, Matías Vicedo.



Bolívar: Fernando Laforia; Ronald Raldes, Juan Orellana, Pablo Pedraza, Edemir Rodríguez; Moisés Villarroel, Juan Callejón, Diego Bejarano, Felipe Rodríguez (Martín Smedber, m.61); Leonel Justinian (Erwin Saavedra, m.45), William Ferreira.