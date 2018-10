Va por el sueño olímpico a fuerza de sacrificio







22/10/2018 - 08:54:11

Correo del Sur.- Abraham Juchani es sinónimo de sacrificio. Así lo viene demostrando desde sus diez años, cuando empezó a practicar lucha olímpica. Actualmente es uno de los abanderados de Sucre en este deporte.



Juchani, múltiple campeón nacional en 57 kilogramos, será uno de los tres luchadores bolivianos que intervendrán en la justa mundial programada del 20 al 28 de octubre. Los otros dos son de La Paz.



A continuación nos brinda algunas impresiones de su vida, pasado, actualidad y futuro.



¿Qué le vio a las botas?



Desde muy pequeño Hugo Ramos, mi profesor en colegio, me motivó a entrenar lucha olímpica y es así que desde mis diez años practico este deporte.



¿Qué dice su familia sobre usted?



Me motiva, siempre me apoya, mis hermanos me dicen que soy el orgullo de la familia, eso me llena de felicidad y tengo muchas ganas para salir adelante.



¿Cómo fue su primera pelea importante?



Fue en Lima, Perú, en 2013, cuando representé a Bolivia en los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud. Fue muy fuerte, me fue bien.



¿Quién fue su primer gran maestro?



Desde el principio me entrenó el profesor Hugo Ramos, después el profesor Pecho, en atletismo el profesor Alejandro que me ayuda en sacar resistencia.



¿Cuál es su máximo logro deportivo?



El campeonato internacional que se lleva siempre a cabo en Santa Cruz al que van a participar de Perú, Argentina, Brasil y Chile. Allí obtuve el primer, segundo y tercer lugar desde 2015, 2016.



¿Cómo se ganan las peleas?



Una pelea se gana con mucho sacrificio, con mucho entrenamiento, si no entrenas no rindes en la colchoneta, en la colchoneta se necesita mucha estrategia, fuerza, resistencia y destreza. Pero todo eso se consigue con puro entrenamiento día tras día.



¿Lee mucho? ¿Tal vez literatura de autoayuda?



Para este deporte más que todo veo videos donde aprendo mucho de lo que graban los mismos entrenadores de otros países y los publican, eso es lo que más me enseña a hacer llaves, técnica, todas esas cosas porque aquí no tenemos un buen entrenador, digamos que haya ido a campeonatos mundiales, que sepan mucho de este deporte, el profesor Hugo sólo nos entrena físicamente, pero así técnicamente un entrenador no tenemos.



¿Ha mejorado su rutina de trabajo?



Hasta ahora me estaba preparando desde 2015 más que todo en la fuerza yendo al gimnasio, también voy a la piscina para mejorar más y ahora ya rindo mucho mejor en mi categoría que es de mayores, ya no puedo participar en juveniles. Mayores es más complicado pero con los entrenamientos ya les aguanto, los supero a los rivales, ya rindo mucho mejor.



¿Cuál es su estatura, su peso y por qué categorías pasó?



Empecé en 42 kilos, después pasé a 47, 50, 55, 57, 60 y ahora me quedé en 57. Mi estatura es 1,64 metros.



¿Tuvo muchas lesiones?



Sí, como es un deporte de contacto te pueden torcer el brazo, si no te preparas bien te pueden hacer cualquier cosa los deportistas de otros países porque son agresivos.



¿Con qué sueña?



Ahora estuve preparándome más fuerte porque quiero ir a representar al año en los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en Lima, Perú, y llegar también a los Juegos Olímpicos.



Finalmente, ¿cómo se define?



Soy un poco tranquilo, no consumo bebidas alcohólicas, no me gusta desperdiciar mi tiempo, estudio y siembre me voy al gym porque necesito superarme.



Abraham Juchani - Luchador



