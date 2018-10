Sin planes para Bolivia Mar, Gobierno apunta a Ilo







22/10/2018

La Razón.- El Gobierno aún no tiene planes de inversión para desarrollar el área turística y económica de Bolivia Mar, en el sur de Perú. La única prioridad es el puerto de Ilo para mejorar las condiciones del comercio exterior del país.



“Por lo pronto, no hay proyecto para Bolivia Mar, nosotros estamos trabajando con el puerto de Ilo, esa es nuestra preocupación principal. Para Bolivia Mar todavía no hay proyecto de inversión. En el tema de Ilo se estima una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares”, explicó a La Razón el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, el 13 de octubre, cuando estuvo en el puerto del sur peruano con ocasión del arribo de 11.300 toneladas de carga de China para Bolivia.



El Gobierno tiene “claras las cosas” sobre Bolivia Mar, que es un terreno con playa que está a disposición del país, pero por las condiciones que existen en ese lugar se requiere una inversión multimillonaria. “Por eso, nosotros avanzamos de manera efectiva en el puerto de Ilo, donde trabajamos con un muelle consolidado que tiene una capacidad importante; con esto se puede asegurar el proyecto con miras al tren bioceánico”, explicó Milton Claros.



El canciller boliviano, Diego Pary, corroboró que en el tema de Bolivia Mar aún no hay nada definido, puesto que “lo importante” para el Ejecutivo es Ilo. “Hemos pasado de la etapa de solamente firmar acuerdos a la fase de efectivizar la relación comercial entre los dos países”, puntualizó Pary.



El 24 de enero de 1992, los presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora firmaron el acuerdo Gran Mariscal de Santa Cruz que creó Bolivia Mar: cinco kilómetros de playa en un área de 163,5 hectáreas de acceso a favor de Bolivia. El 3 de agosto de 2004, los mandatarios Alejandro Toledo y Carlos Mesa suscribieron el tratado de integración para la conformación de un mercado común con la intención de generar un pacto energético orientado a la exportación del gas boliviano.



El 19 de octubre de 2010, Alan García y Evo Morales acordaron ampliar el entendimiento de 1992 con la concesión de otras 163 hectáreas, aparte de Bolivia Mar, sin acceso directo al océano, pero con facilidades arancelarias de una zona franca. El pacto aguarda desde hace ocho años la ratificación del Congreso de Perú, que ya hizo modificaciones al texto original.



Estas iniciativas no han generado resultados inmediatos y en los últimos años llegaron tres cargas bolivianas al puerto de Ilo, en lugar de los puertos del norte de Chile, los muelles empleados tradicionalmente por empresarios de Bolivia, sobre la base de las obligaciones de libre tránsito derivadas del Tratado de 1904.



El pasado fin de semana llegó a Ilo la mayor carga para el país: 11.300 toneladas. Para el Gobierno esta operación es una señal de la activación del puerto que transportó mercancía para Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. “Son acciones claras que muestran la vigencia del espíritu de la Confederación Perú-Bolivia que se había pensado hace años y empieza a ser realidad”, señaló Diego Pary.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, señaló a La Razón que al puerto de Ilo aún le faltan “condiciones para que todo se traslade de Chile, puesto que solo se hace transporte chárter (a pedido)”.



Según información de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), el puerto de Ilo tiene una capacidad para manejar cuatro millones de toneladas de carga. El puerto y el muelle están bajo la administración del Gobierno de Perú, además de otros seis más que están a disposición de Bolivia y que ahora son administrados por empresas privadas.



El exgobernante Jaime Paz Zamora (1989-1993) criticó la decisión del Gobierno de no sentar presencia estatal en Bolivia Mar. En su criterio, el mar está esperando a los bolivianos “hace 26 años”, en referencia a la concesión que el país tiene en Ilo y Bolivia Mar. Sugirió invertir para activar con fuerza la exportación e importación boliviana a través de allí y por Puerto Busch, en la hidrovía Paraguay-Paraná, que son salidas alternativas a los embarcadores chilenos.



Tras cinco años de litigio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aseguró en su dictamen del 1 de octubre que Chile no adquirió ninguna obligación para negociar una salida al mar en favor de Bolivia. Ante este escenario, el presidente Evo Morales anunció que iba a fortalecer otros puertos a merced de concesiones y acuerdos bilaterales.