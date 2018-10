Kim Kardashian da declaraciones sobre su vida sexual







21/10/2018 - 21:04:23

Notitarde.- Kim Kardashian comentó en una entrevista a la revista Richardso que “En casa soy mucho más conservadora de lo que lo es mi persona pública”.



En este sentido, para la celebridad es más cómodo realizar un desnudo frente a muchas personas que hablar de sexo.



“Mi persona pública es salvaje, sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a cincuenta personas, haciendo una sesión de fotos, pero si es uno a uno, en la intimidad de una cama, soy como tímida e insegura“, aseguró la mediática, de 36 años, quien está casada con el rapero Kanye West.

Contó de su vida sexual



No obstante, Kardashian terminó contando detalles íntimos de su vida sexual.



La exitosa empresaria estadounidense también habló sobre cómo afectaron sus dos embarazos en la forma en que se sentía sobre su cuerpo y su sexualidad.



Se sincero diciendo que “Aumenté entre 30 a 40 kilos en mis embarazos y me sentía muy diferente a mí misma y muy poco atractiva”.



Todo eso la afectó hasta el punto de que no sabía si podría volver a tener intimidad. “Literalmente, pensé: ‘¡Nunca volveré a tener relaciones sexuales en mi vida!”.



Afortunadamente, solo fue una etapa, y hoy Kim se siente “mejor que nunca”. Así lo demostró recientemente en su cuenta de Instagram donde se ha mostrado con poca ropa.



Kardashian volvió a desnudarse para la campaña publicitaria de su colección de sombras cosméticas Flashing Lights, realizada por el prestigioso fotógrafo David LaChapelle.