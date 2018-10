Maestra arremete contra Bad Bunny porque no es un Dios





21/10/2018 - 21:02:41

Notitarde.- El cantante de trap, Bad Bunny, ha estado en lo más alto de las carteleras de música, sin embargo no todo es música para él.



El cantante dijo hace unos días que su país hay “asuntos más importantes” que no estaba para conciertos debido a la crisis financiera que está atravesando por el huracán del año pasado.



Asimismo, dijo que primordialmente hay que atender la educación, esto debido a que el gobernador Ricardo Rosselló le pidió que realizara un concierto.



Sin embargo, la maestra Valley Jessiesther se pregunta entre tanto caos:



“¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted -Bad Bunny- como un dios”.



Maestra arremete contra Bad Bunny y le respondió



La maestra considera que un concierto no es importante en Puerto Rico, y “menos si la letra no es acorde” para los más pequeños de la casa



Bad Bunny , respondió que el no está de acuerdo con que los alumnos abandonen la escuela.



“Yo jamás hubiera podido llegar a donde estoy y al nivel que es, si no hubiera estudiado”, afirma.





Ver esta publicación en Instagram 🔍 cuando me aburro en los vuelos Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 19 Oct, 2018 a las 5:37 PDT