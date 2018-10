Maluma sorprende con un radical cambio de look y recibe criticas





21/10/2018 - 20:58:33

QUIEN.- Maluma sorprende una vez más a sus fans con un radical cambio de look . El intérprete de "MIA" compartió a través de redes sociales una imagen en la que aparece con el pelo pintado de rubio. Como era de esperarse, en poco tiempo consiguió más de un millón de likes, y cientos de comentarios, algunos a favor y muchos otros sarcásticos.



En la imagen compartida por el cantante, se le puede ver el cabello teñido de güero, manteniendo el mismo largo que ha lucido los últimos meses y la barba negra, que contrasta con el llamativo rubio.



En el pie de foto escribió:, “Renacer/Reborn”, desatando algunos comentarios burlones y otros halagos, incluso algunos de sus seguidores lo compararon con Justin Bieber , Britney Spears y Kurt Cobain, entre otros. También recibió críticas más subidas de tono: “Maluma se volvió mujer”, “Maluma iniciando su transformación a Miss Colombia 2021”, “¿Para cuándo las uñas?”, “Maluma como Shakira, internacional y rubia”, etc.





Cabe mencionar que el intérprete de “Felices los cuatro” recién terminó su gira “Fame” por Europa y ahora seguirá con la misma en Estados Unidos, además de que en unos días recibirá el premio “Evolución Extraordinaria” en la próxima edición de los Latin American Awards 2018, que quizá pueda ser la razón para su drástica transformación.