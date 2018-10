Millie Bobby Brown pasea con Lewis Hamilton en la pista de carreras





21/10/2018 - 20:57:35

QUIEN.- Millie Bobby brown es la invitada de honor de Lewis Hamilton en un paseo por la pista . La estrella de Stranger Things compartió a través de redes sociales una imagen en la que aparece con el campeón de la Fórmula 1.



En el pie de foto de la imagen escribió: “Estos fueron los 3 minutos más locos” @lewishamilton buena suerte hoy. Ame escuche canciones mientras hacíamos donas en el carro más cool. Te mando amor".



En la imagen que Lewis compartió, Millie comentó: “Me dio mucho miedo pero estuvo increíble a lo que el respondió: Te tengo Mills. La intérprete de Eleven le deseó buena suerte a Lewis en la carrera que tendrá hoy.





Por su parte, él compartió que disfrutó el momento con Millie y fue un perfecto anfitrión en Instagram stories.



Millie Bobby Brown está a punto de estrenar la tercera temporada de Stranger Things y hace poco tiempo el corredor colaboró con Tommy Hilfiger



Ver esta publicación en Instagram that was the craziest 3 minutes ever... @lewishamilton goodluck today! loved listening to some tunes while doing donuts in the coolest car ever! sending my love 💛 Una publicación compartida de 𝕞𝕚𝕝𝕝𝕚𝕖 (@milliebobbybrown) el 21 Oct, 2018 a las 9:47 PDT